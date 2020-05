Clima astrológico para el lunes 11 de Mayo del 2020

El 11 es un numero maestro en numerología, mágico. Es momento de plantear tus intenciones y sellarlas en tu corazón. Hay rituales que son efectivos. Escribí hoy lo que querés y el próximo 11 tendrás novedades sobre eso. Géminis, suelta la imaginación. Cáncer, déjate amar. Sagitario come sin culpa. Piscis atrévete a más, podes ser más ambiciosa, no tengas miedo. Escorpio, se mas bueno con vos, no te critiques, ¡vamos a levantar la autoestima!

HOY ES NOCHE AUTOEXISTENTE AZUL en el Calendario Maya

Cuando creamos nos sumergimos en un caos, no sabemos hacía donde vamos, nos movemos por instinto. Pero de ese caos emerge la Luz. Cuando estamos en pleno proceso creativo, muchas veces sentimos angustia. Miedo a lo desconocido, ansiedad por lo que está por venir, pero aún no sabemos qué es. Esta es una parte natural del proceso. Las personas creativas lo saben y están familiarizadas con esta etapa de la creatividad. Pretendemos que todo esté en orden, queremos tener todo bajo control. Pero la creatividad es caos, es desorden. De ese desorden surge un nuevo orden. Acostúmbrate a eso. La creatividad es incertidumbre, es autogeneración. Nos movemos a ciegas en un terreno desconocido, pero dentro nuestro intuimos que ese viaje nos lleva a la Luz.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Me divierto sin tener todo bajo control, sin saber lo que va a pasar, eso hace más apasionante el juego de la vida.