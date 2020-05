Desde Córdoba, José Meolans relata cómo vive la cuarentena junto a su esposa e hijos

Instalado en Córdoba Capital, José Meolans vive la cuarentena junto a su esposa, Valeria, y sus tres hijos, Martina, Felicitas y el pequeño Lautaro, que tiene tres meses de vida. Siempre resguardando su salud y la de sus seres queridos, el mejor nadador de la historia argentina dialogó en exclusiva con CARAS Digital y contó cómo atraviesa este particular y único momento debido a la pandemia generada por el coronavirus.

"Nosotros estamos en Córdoba Capital. Acá cerca hubo varios casos de Covid-19 en un geriátrico y estamos muy pegados a La Calera, Villa Allende, lugares que han cerrado. Al principio con Vale nos preguntábamos cómo íbamos a sostener 24 horas adentro a los tres chicos, pero uno se acostumbra. Tenemos días más difíciles que otros, pero si miro para atrás me doy cuenta que se me pasó rápido y mejor de lo pensé en un principio", comenzó contando.

"Nos arreglamos solos, cada uno de su lugar colabora para limpiar, cocinar, nos repartimos tareas y hay predisposición de parte de todos. A mi me toca cortar el pasto, cocino bastante y otros días se ocupa mi mujer, hay comidas que nos salen bien a cada uno, lo mismo pasa con lavar, lavamos ropa pero la usamos como está, no nos gusta planchar. Yo soy un poco obsesivo con el tema de la limpieza y tuve que calmarme. Me encargo de eso y no me molesta, lo hago porque me gusta ver la casa ordenada. Con una nenita de dos años es prácticamente imposible tener todo en orden, y Lautaro tiene 4 meses", dijo y reveló que dejó de consumir noticias porque le estaba haciendo mal.

"En principio consumía demasiadas noticias y decidí frenar porque me estaba haciendo mal, ahora sólo veo un poco de noticias o leo un diario y no mucho mas. Soy responsable y me ocupo de mis viejos por la edad que tienen y porque tienen algunos problemas. Estoy preocupado y ocupado. Respetando y siendo responsables... Yo salgo a hacer las compras cada dos semanas, nos abastecemos bien y le hago compras a mis viejos", cerró.