Conocé a Morena Beltrán, la nueva cara del periodismo deportivo

Con una manera particular de comunicar, Morena Beltrán se hizo un lugar dentro de los medios. “Yo salí de Twitter, esa es la realidad”, comentó hace dos años en una entrevista para Olé. Más allá de la fama, supo cómo manejar su estilo propio que le dio cierto reconocimiento a una corta edad.

Nació el 29 de enero de 1999 en la localidad bonaerense de Haedo. Allí creció en una familia en la que sus padres eran profesores de educación física. Es la tercera de cuatro hermanos y como ocurre con ellos, el deporte siempre recorrió sus venas. Actualmente conduce el noticiero SportsCenter y es panelista en ESPN F90, donde aparta análisis y su mirada.

Morena Beltrán, la nueva figura del periodismo deportivo.

La joven se la pasaba viendo futbol y apenas terminaba, contaba todo lo que veía en la red social del pajarito. Eso le permitió estar en la TV y analizar cada partido. Su llegada a la pantalla chica se dio casi por casualidad, pero rápidamente demostró su talento.

Hoy Morena y su palabra tienen un peso destacado. Sin embargo, dentro de un mundo como el del fútbol, en el que todavía el machismo sigue latente, tiene que lidiar con frases ofensivas, sobre todo en las redes sociales.

Morena Beltrán

“Intento tomar todo comentario como de quien viene, pero en general suelo tener bastante aceptación. También hay mucho de que estoy en los medios porque soy hegemónica, rubia y delgada. El que intenta buscar eso me está discriminando. Siento que las mujeres tenemos que cumplir ciertos estándares que los hombres no” comentó en una entrevista para Infobae.

La joven, que prefiere no meterse en temas políticos, levanta la bandera del feminismo y en más de una oportunidad participó de marchas junto a su familia. Ante esta situación comentó: “Con el feminismo no me guardo nada. Con el aborto tampoco. En esas causas estoy desde siempre. Lo que yo no quiero es militar desde por un partido político".

