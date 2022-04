Chapu Marovelli: "El secreto es la actitud y la confianza"

Vanesa Marovelli, mamá de Martina (16), oriunda de la Ciudad de Gálvez, Pcia. de Santa Fe, modelo y actriz. Comenzó su carrera en la Ciudad de Rosario. En el año 2000 participó de numerosos desfiles, y años más tarde se perfeccionó en pasarela junto a Verónica de la Canal, con quien sigue trabajando actualmente. “Nada ha sido fácil, todo lo logré en base a mis sacrificios y hoy disfruto de ellos”.

- ¿Cómo fue tu paso por Rosario y Cómo fue que llegaste a desfilar en Buenos Aires?

- Rosario fue mi base de aprendizaje, donde di mis primeros pasos y hasta el día de hoy es mi casa. Agradezco a Gustavo Yankelevich por siempre invitarme a sus desfiles. A Buenos Aires llegué invitada por el productor de moda Renato Papiccio, a un desfile de alta costura que él realizaba en un hotel de la ciudad. Siempre se lo agradezco, porque a raíz de ese desfile fui invitada a numerosos desfiles en distintas provincias. También conocer a diseñadores como la empresaria italiana Claudia Fortuny, la diseñadora de sombreros santafesina Luli Fink, Tony Escobar de Rosario, Bibita Cian de Entre Ríos, entre otros.

"Cada desfile, cada logro, va dedicado a mi abuela, que desde el cielo es mi protección y mi guía".

- ¿Actualmente te encontrás trabajando para alguno de ellos ?

⁃ ¡Si! Con Dalvi Rivero en la ciudad de Buenos Aires y con Lorena Montero y Ricardo Ciraudo en Entre Ríos. Estoy muy contenta .

"Yo soy partidaria de que para todo se estudia. Por más que uno nazca con algún talento, hay que capacitarse y estudiar".

⁃ ¿Te gustaría dedicarte de lleno al modelaje o te ves más actuando ?

⁃ (Risas) Yo soy partidaria de que para todo se estudia. Por más que uno nazca con algún talento, hay que capacitarse y estudiar. Mi rol protagónico de doctora en la película La reina desnuda, que aún no se estrenó, fue muy pequeño. Me presenté a un casting por un rol protagónico y resulta que mi perfil dio para otro. A pesar que no soy actriz me encantó, lo disfruté. Lo ensayé mil veces en casa. No soy actriz, pero intenté, veremos qué sale (Risas).

"Todo fue a base de sacrificio. Mis sueños los logré de grande, mi hija fue la que me impulsó a superarme, la que siempre me apoyó y me dejó ser libre".

- ¿Cuales son tus proyectos para este año ?

- Comenzar actuación y seguir con los desfiles. Pertenezco a la agencia de modelos Printemps, de la Ciudad de Neuquén, donde estamos trabajando muy bien también así que muy contenta.

- Por último.. ¿que sentís haber logrado todo lo que alguna vez soñaste ?

- Siento una felicidad inexplicable. Todo fue a base de sacrificio. Mis sueños los logré de grande, mi hija fue la que me impulsó a superarme, la que siempre me apoyó y me dejó ser libre. Siempre luché por mis sueños, siempre estudié para todo. Lo que quise ser hoy puedo decir que lo logré. Y también cada desfile, cada logro, va dedicado a mi abuela, que desde el cielo es mi protección y mi guía.