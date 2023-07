Florencia Bertotti participa de una campaña por una belleza natural y auténtica

Florencia Bertotti, reconocida actriz por éxitos como Floricienta y Son Amores, se suma a la campaña de Profhilo, impulsada por Tecnoimagen Estética y resalta "Creo firmemente que todos nuestros rasgos nos distinguen de los demás. Para mí, la sonrisa es algo que me identifica, me representa y me muestra al mundo. Cuando mi verdadera esencia brilla, cuando muestro quién soy realmente, es cuando me siento más hermosa".

Cada vez más, la belleza natural se ha vuelto el foco principal y la protagonista en la medicina estética. Profhilo, el tratamiento que bioestimula de forma natural la piel, se suma a esta última tendencia y ha seleccionado a Florencia Bertotti como la protagonista de su nueva campaña: "Tus rasgos te hacen único".

Profhilo, es un tratamiento de ácido hialurónico ultrapuro, que coloca a cada persona en el centro, ofreciendo tratamientos personalizados reivindicando su verdadera esencia. Bajo el inspirador lema "Tus rasgos te hacen único", esta campaña celebra la importancia de la individualidad y destaca aquellos rasgos que nos definen como únicos.

Para Flor Bertotti, “la belleza es estar en sintonía con lo que estoy sintiendo, con lo que me está pasando. En general es estar más relajada, más natural. Cuando estoy muy producida, muy arriba siento que estoy despegada de lo que la comodidad. Va muy de la mano de la comodidad. Yo cientos de veces estoy muy producida por mi trabajo y cuando vuelvo a mi casa y me saco todo, digo: -Ay bueno! ahora sí, ahora me siento más linda, más verdadera, más -yo”.

¿Cuál es la clave de los especialistas para una piel radiante?

La Dra María Eugenia Buonsante, médica especialista en dermatología, miembro de la SAD, resalta que Profhilo es un tratamiento bioremodelador que trata de manera integral las 3 capas de la piel (epidermis, dermis e hipodermis) estimulando de manera natural a las células a producir colágeno y elastina. Aporta hidratación, turgencia, elasticidad y firmeza a la piel. Por otra parte es el Ácido Hialurónico de mayor concentración del mercado, (64 mg de AH 2 ml) que combina cadenas de alto y bajo peso molecular, y el único ultra puro (sin agentes reticulantes), esto quiere decir que no tiene ningún otro componente agregado, lo que nos otorga una alta seguridad al momento de utilizarlo.

“Sin duda es un producto que revolucionó el mercado, ya que cumple con el objetivo de mejorar el aspecto de la piel, sin generar cambios en el volumen ni la estructura, con resultados totalmente naturales, que es lo que solicitan hoy los pacientes. Por tal motivo puede utilizarse a cualquier edad, tanto en hombres como mujeres, indicado para las personas jóvenes que buscan prevenir el envejecimiento cutáneo, como para las de mayor edad que desean regenerar la piel” describe la Dra Buonsante.

Por su parte la Dra. Valeria López Mecle, destacada especialista en medicina estética, enfatizó el creciente protagonismo de la bioestimulación en las clínicas, lo que ella denomina "The new black of the skin", el nuevo negro de la piel, ya que es una alternativa apta para todo tipo de piel y todas las edades. Profhilo ofrece resultados visibles en la superficie de la piel, como brillo, hidratación y luminosidad, al mismo tiempo que genera un efecto más profundo de firmeza y rejuvenecimiento.

“No había ningún bioestimulador o bioregenerador como Profhilo, es un producto totalmente natural, hecho puramente de un ácido hialurónico muy parecido al humano, con una pureza en su molécula que hace que no tengamos efectos adversos. La bioestimulación va a causar una mejora en el aspecto natural de la piel sin generar cambios de volúmenes ni cambios antiestéticos”.

¿Cómo es el procedimiento de Profhilo?

El tratamiento es rápido, seguro y no precisa anestesia. Se aplica en puntos estratégicos del rostro y tiene un efecto inmediato debido a que activa la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Lo ideal es repetir dos veces al año, siempre siguiendo las indicaciones médicas. El tratamiento con Profhilo se realiza únicamente en consultorios médicos autorizados.