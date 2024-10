La K’onga hizo vibrar a 35 mil personas en el Día del Gastronómico en La Rural

La K’onga, uno de los fenómenos musicales más populares del país, fue la encargada de ponerle el broche de oro a una noche histórica en La Rural, donde UTHGRA CABA celebró el Día del Gastronómico. Con un despliegue impresionante, la banda hizo vibrar a las 35 mil personas que participaron en la cena de camaradería más grande del mundo, un evento que marcó un Récord Guinness.

La agrupación interpretó sus mayores éxitos, como “Universo Paralelo” y “Te Mentiría”, haciendo que el público cantara a coro cada tema y disfrutara de una velada inolvidable.

Este multitudinario festejo, organizado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) CABA, no solo destacó por la música de La K’onga, sino también por el despliegue logístico, que incluyó 2100 mozos, 18 cocinas y 450 cocineros trabajando en conjunto para atender a los miles de comensales distribuidos en los 32.600 metros cuadrados de La Rural.

Sergio Lapegüe, Sandra Borghi y el Chino D'Angelo fueron los conductores de una noche única, que reunió a figuras del ámbito político y social en un evento que ya es un ícono porteño.

Sergio Lapegüe y Sandra Borghi.

“Esta noche voy a conducir el evento. Es un momento muy lindo porque es un encuentro entre mucha gente. Esta es la quinta vez que conduzco. Vine a tocar con mi banda La Pebana también en una oportunidad. Acá se juntan entre 35.000 y 40.000 personas que cenan todos juntos. Es un hecho único en el mundo. Obviamente lo hace UTHGRA, si no sería medio difícil poder hacerlo. Me parece que está bueno poder encontrarse con personas que hace mucho que uno no ve. Es un encuentro social y de familia”, expresó Sergio Lapegüe en diálogo con Caras.

El mensaje de Dante Camaño y la presencia de figuras políticas

Dante Camaño, secretario general de UTHGRA CABA, dio el discurso de apertura.

Dante Camaño, secretario general de UTHGRA CABA y anfitrión del evento, estuvo presente en la apertura del evento y destacó la importancia de encontrar un equilibrio para evitar el derroche estatal, sin dejar desamparados a los sectores más vulnerables.

“Este es mi 52º evento de la fiesta del gastronómico y es una alegría, no solamente por el trabajo o el deber cumplido, sino que es parte de la idiosincrasia del gremio, en un momento que el mundo atraviesa circunstancias muy especiales, que en el país hay una cierta intransigencia, un mal humor social, y los problemas que todos conocemos. Nosotros construimos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la tolerancia, de la democracia, de la hospitalidad… de hecho, es nuestra razón de ser”, comentó el líder sindical.

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros, junto a Dante Camaño y su hermana, la ex legisladora Graciela Camaño.

Clara Muzzio, vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los asistentes destacados se encontraban el jefe de gabinete Guillermo Francos, quien llegó luego de una reunión en Olivos y expresó su sorpresa por la magnitud del evento. La vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, también estuvo presente junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, recorriendo los diferentes sectores de la celebración junto a Camaño y Juan Castro, secretario administrativo de UTHGRA CABA.

Los artistas y personalidades se sumaron a la gran noche

El evento fue también una ocasión para el arte y la cultura, con la presencia de figuras como la pianista Marta Noguera y el artista plástico Marino Santamaría. En el mundo del periodismo, personalidades como Mariel Di Lenarda, Ceferino Reato, y Cecilio Flematti, quien asistió con su esposa, la actriz Mercedes Funes, se sumaron a la velada.

Mercedes Funes, actriz.

“La estoy pasando increíble esta cena que me parece que es un evento único. Es una cena donde hay más de 30.000 personas acá en La Rural, todos cenando al mismo tiempo. Es un evento Guinness y estoy muy feliz de que me hayan invitado. Tengo mucho cariño por los trabajadores de la gastronomía en Capital Federal, así que estoy muy feliz de formar parte de este evento”, comentó Mercedes Funes.

Ceferino Reato, periodista.

Mariel Di Lenarda, Cecilio Flematti y Sandra Borghi, periodistas.

Este año, el evento incluyó un componente solidario, con la recaudación de fondos destinada al comedor “Los Piletones” de Margarita Barrientos.

Este Día del Gastronómico se distinguió por el despliegue sin precedentes que hizo posible un evento de esta magnitud: 35 mil comensales compartieron mesa y festejo, asistidos por 2100 mozos y camareras, en un espacio de 32.600 metros cuadrados unificado especialmente para la ocasión. Con un cierre musical inigualable a cargo de La K’onga, la noche marcó no solo un récord en la gastronomía porteña, sino también un hito en la cultura popular argentina.