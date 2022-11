La marca Sofi Martiré festejó sus 22 años de vida

La marca Sofi Martiré festejó este miércoles 16 de noviembre un evento en torno a sus 22 años de historia, realizando el festejo en su local central, ubicado en la calle Cabello 3646.

Entre los invitados se encontraban amigos y familiares de Sofía, que la acompañaron y apoyaron en estos años donde fueron partícipes del crecimiento y la metamorfosis de la marca. Además, entre los invitados se encontraba la embajadora de la marca desde hace 18 años, Maju Lozano, quien grabó diversos videos para redes sociales junto a la empresaria.

En total participaron más de 100 personas entre amigos, familia y clientes frecuentes de la marca. Además se encontraron otras amigas de la marca como Amira Chediak, que se llevó un par de sandalias las cuales considera sus favoritas de la marca.

Preguntada acerca de cómo se siente formar parte de esta celebración, Sofía Martiré dijo: "22 años.. es increíble pensar cómo surgió este proyecto y en qué se transformó. Pasaron mil cosas y mucha gente. Me siento agradecida a todos los que confiaron en mí y que me siguen desde el primer día".

Durante el festejo se pudo disfrutar de bebidas sin alcohol, cervezas y golosinas entre otras cosas. El momento lúdico del evento estuvo dado por la ruleta digital, de la cual todos los asistentes quisieron formar parte para participar por premios y descuentos de la marca.

Al finalizar el evento, los invitados pudieron llevarse de souvenirs plantas aromaticas seleccionadas por Sofía con un tarjetón de agradecimiento y una remera de Sofi Martiré con la palabra "Positive"

Para finalizar, Sofía comenta sobre su presente y futuro: "Estoy feliz de trabajar de lo que me gusta y más aún de estar rodeada de gente que amo y me enseña cada día. Gracias al universo por todas las experiencias vividas y el aprendizaje ganado. Gracias a mi gran red: mi familia y mis amigos que me sostienen, acompañan y empujan a avanzar siempre hacia lo siguiente.