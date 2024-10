"Las celebridades se tatúan por amor": Florencia Gonzalez Tizón y su Éxito en el Mundo del Tatuaje

Juan Cruz Cabral Lodoli

En el vibrante corazón de Miami, una argentina está conquistando a las celebridades con su inigualable talento en el mundo del tatuaje. Florencia Gonzalez Tizon se hizo conocida en el mundo del tatuaje por haber dejado su impronta en celebridades como River Viiperi, Micaela Tinelli, Cande Ruggieri, Jimena Barón y Ángela Torres, quienes buscan en sus diseños una forma de expresar su identidad. Florencia, desde su estudio creativo en Wynwood, Miami, nos cuenta que después de conocer de cerca a muchas celebridades, descubrió lo que los une: "Las celebridades se tatúan por amor", lo que no quiere decir que lo hagan por exceso o por falta de amor…

La artista es reconocida por su especialización en las técnicas de watercolor y fine line, ha capturado la atención de figuras icónicas del mundo de la música, la actuación y el show business.

Desde su llegada a Miami, donde trabaja en Iris Tattoo, Florencia ha demostrado que el arte del tatuaje es una extensión de la personalidad. Con un enfoque delicado y una visión artística singular, cada pieza que crea no solo adorna la piel, sino que narra historias de vida. “Mis clientes buscan más que un simple tatuaje; quieren una experiencia que los conecte con su esencia”, comparte Florencia, destacando la demanda creciente por su estilo distintivo.

En un mundo donde las celebridades están cada vez más inclinadas a plasmar sus vivencias en su piel, el trabajo de Florencia se ha convertido en un símbolo de exclusividad y autenticidad. Su técnica, que combina precisión y creatividad, ha hecho que muchos crucen continentes solo para tatuarse con ella. Desde flores etéreas hasta diseños que capturan momentos significativos, cada obra es una manifestación única de su habilidad. Tatuarse la piel es permitirse ser parte de una obra de arte viviente, a la que se lleva por la vida.

A medida que la cultura del tatuaje evoluciona, Florencia se posiciona como una pionera en la tendencia del tattoo personalizado, donde cada cliente se siente especial y parte del proceso. En este universo de tinta y creatividad, Flor está demostrando que el arte del tatuaje no solo se lleva en la piel, sino en el corazón.

Fanática de Disney

A Florencia le encanta tatuar a los personajes de Disney. Es una fanática de la cultura Disney y ya que vive en La Florida lo aprovecha muy bien. "Disfruto mucho ir a los parques temáticos de Disney como Magic Kingdom, cuando puedo darme una escapada a Orlando; es una experiencia que me llena de alegría y que comparto con mis hijas. Siempre había soñado con visitar el parque cuando era niña, y finalmente se me ha dado la oportunidad. Mi vida se centra en el trabajo y la familia, y aquí en Miami he encontrado un buen equilibrio entre ambas. Además, tengo muchos proyectos en mente para seguir creciendo en el mundo del tattoo."

El costo de tatuarse en Miami

En cuanto a los costos de los tatuajes, el precio mínimo y máximo varía según el estudio. En nuestro lugar, el mínimo es de $200 dólares para tatuajes personalizados, mientras que ofrecemos flashes a partir de $100 dólares. El máximo por una sesión de día completo puede alcanzar los $2000 dólares, dependiendo de la técnica y el detalle que requiera el trabajo.

Generalmente, los tatuajes más grandes pueden llevar alrededor de cuatro sesiones, aunque esto puede variar según la complejidad del diseño, dice Florencia quien recibe a celebridades en busca de creaciones delicadas y suavemente coloreadas.

Qué piden los famosos

Una de las cosas que más le piden los famosos son las flores. Por otro lado, Florencia cuenta sin revelar nombres que muchas celebridades: