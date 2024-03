Quién es Javo Rocha, el profesor de teatro elegido por los famosos

Con el comienzo de la guerra entre Israel y Palestina, el profesor de teatro Javo Rocha, reconocido por los famosos por enseñarles a perfeccionarse arriba de los escenarios o delante de las cámaras, volvió a Argentina, reconstruyó su escuela en cuatro meses y hoy en día da clases en APTRA. En una entrevista con Caras, Rocha contó su paso por el país asiático y sus proyectos a futuro.

-Caras: ¿Por qué habías decidido irte a Israel?

-Javo Rocha: Tras el fallecimiento de mis papás y en plena pandemia, me quise juntar con mis hermanos que están viviendo allá. Quería tener la experiencia de arrancar de cero en otro lugar. Di clases en 10 ciudades y tenía el proyecto de dirigir obras a través de las embajadas latinoamericanas. Por la guerra se frenó todo. Además, se vivía en un clima muy hostil y decidí hacer las valijas y subirme al último vuelo de repatriación de la Cancillería Argentina, para volverme a Buenos Aires.

Además, el profesor contó cómo se dio su regreso al país y las sensaciones que le dejó su estadía en el Medio Oriente: “Antes de viajar, me había comunicado con el presidente de APTRA, Luis Ventura, para saber si podía volver a dar clases en la entidad y me transmitió la tranquilidad de saber que seguía teniendo las puertas abiertas”.

“Mi paso por Israel me dejó un gran aprendizaje. Ahora valoro mucho más todo y agradezco las cosas simples que me regala la vida. Me moldeó el ego y la personalidad”, confesó Rocha.

Por otro lado, el profesor aseguró que volver a dar clases en APTRA fue como “volver a mi segunda casa”. Como complemento, reconstruyó su escuela de teatro en cuatro meses y superó los 150 alumnos. “Voy por más, por suerte la gente me sigue eligiendo”, expresó el maestro.

-C: ¿Tenés otros proyectos?

-JR: Sí. Estoy con muchas ganas de volver a actuar. Pensé que el profesor se había devorado al actor, pero luego de salir de mi zona de confort, me di cuenta que no. Estoy buscando algún representante que me maneje mi carrera. Además quiero volver a dirigir. También me gustaría armar un reality con mis cursos, que están llenos de influencers y famosos.

-C: ¿Quiénes pueden tomar tus clases?

-JR: Están abiertas para todo el público. No importa si tienen experiencia o no. Los que quieran sumarse pueden comunicarse conmigo a través de mi cuenta de Instagram @estudiojavorocha.