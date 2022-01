"Renault summer experience 2022" : lo nuevo de renault para disfrutar del verano.

“Renault Summer Experience”, la nueva propuesta de Renault Argentina para esta temporada, se orientará a un verano federal, con una agenda completa de propuestas de reencuentro cuidado. La iniciativa viene recorriendo diferentes puntos turísticos del país desde el 29 de diciembre y lo hará hasta el 28 de febrero de 2022, con actividades en Pinamar y Villa Carlos Paz. También se ofrecerán servicios para facilitar la movilidad de los usuarios durante sus vacaciones de verano.

En cada punto turístico, Renault ofrecerá tests drive, travesías, eventos musicales, gastronómicos y mucho más. Una vez más, contará como pieza central de exhibición a la RENAULT ALASKAN. La pick up estará acompañada por SANDERO, STEPWAY, KOLEOS Y DUSTER.

Vuelve “My Renault”.

Otra novedad de Renault es el relanzamiento de “My Renault”, su programa de fidelización bajo una nueva plataforma 100% digital que ahora permite a los clientes acceder de forma remota a propuestas exclusivas, descuentos y beneficios preferenciales por ser clientes de la marca. Ahora quienes posean un Renault, como así también quienes estén suscriptos a un plan de ahorro -Plan Rombo- podrán ser socios y obtener el 100% de acceso al programa digital.

Nati Jota y Juan Marconi disfrutando la experiencia.

Para sumarse y formar parte del nuevo programa “My Renault” deberán registrarse a partir del 3 de enero ingresando a My Renault.

UFO Point es uno de los puntos del evento (29/12 al 28/02): Un gran despliegue de exhibición de vehículos en un parador clásico de Pinamar: la RENAULT ALASKAN y el RENAULT STEPWAY coparán las terrazas y accesos al parador. Quienes visitan el spot de la marca podrán realizar tests drive urbanos de los siguientes vehículos: RENAULT ALASKAN, RENAULT STEPWAY, RENAULT SANDERO, RENAULT DUSTER y RENAULT KOLEOS.

Este parador es la base de Renault durante el verano: habrá shows musicales, degustaciones gastronómicas y actividades deportivas. Además, podrán conocer la gama completa de merchandising oficial Renault “The Originals”, completando su experiencia mediante la compra on line de dichos productos a través de la tienda oficial de Postventa en Mercado Libre (https://www.tienda.renault.com.ar/). Los clientes inscriptos en el nuevo programa de fidelización “My Renault” accederán a beneficios únicos, como un 15% de descuento en este punto para gastronomía y sombrillas.

Zoe Gotusso fue la atracción principal en UFO Point, en el ALASKAN SUNSET.

El pasado 15/01 se vivió en UFO Point el primer ALASKAN SUNSET encabezado por Zoe Gotusso. Con una amplia convocatoria, la artista hizo una recorrida por sus más conocidas canciones. Con este show, Zoe, recuerda sus inicios como solista, ya que en 2020, luego de su salida de la banda Salvapantallas, dio su primer show en vivo en el reconocido parador de la ciudad de Pinamar.

Zoe Gotusso en pleno show.

Otro de los puntos será el Acceso a la Frontera - Pinamar Norte (03/01 al 31/01). El pop up stand de Renault en Pinamar Norte que estará en el acceso a la zona “La Frontera” se encuentra abierto al público hasta el 31 del mismo mes. Allí se exhibirá la RENAULT ALASKAN y estarán disponibles pickups 4WD para quienes visiten el espacio puedan realizar travesías en los médanos y probar todas las capacidades off road de la nueva pick up y también del NUEVO DUSTER.

Se podrá realizar un chequeo gratuito de los 25 puntos de control de su vehículo en un Renault Minuto Móvil que estará junto al stand. A su vez clientes de Renault o de otras marcas podrán utilizar este servicio para controlar el aire de sus neumáticos al ingresar o salir de la zona de “La Frontera”.