Vacaciones de invierno en Sheraton Greenville: propuestas, tarifas y actividades para una escapada premium en Hudson

A solo 25 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Hudson, Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort presenta sus propuestas exclusivas para estas vacaciones de invierno 2026. Pensado para quienes buscan hacer una pausa en la rutina, cambiar de ritmo y descansar sin alejarse de la ciudad, el resort invita a vivir estadías que combinan alojamiento de primer nivel, gastronomía de autor, bienestar y actividades recreativas en un entorno natural único.

Para esta temporada, el hotel estructuró dos alternativas principales bajo la modalidad Family Plan, que permite que dos adultos y hasta dos menores de 12 años compartan una habitación doble queen. La primera opción es Vacaciones Full Experience, una propuesta integral diseñada para disfrutar sin ocuparse de nada, que incluye alojamiento en habitación Deluxe, minibar, desayuno, almuerzo y cena para dos adultos, además de acceso a Casa Ikaria Spa.

Esta alternativa se puede contratar por una noche a un valor final de $520.000 (precio sin impuestos: $429.752), por tres noches a $1.500.000 ($1.239.669 sin impuestos) o por cinco noches a $2.500.000 final ($2.066.116 sin impuestos). En caso de requerir el adicional de comidas para los chicos, el costo es de $50.000 finales por menor por día.

La segunda alternativa es Vacaciones de Invierno – Noche y Desayuno, una opción flexible para quienes desean mayor libertad de movimiento. Incluye alojamiento en habitación Deluxe, desayuno buffet en el Restaurante Alsur y acceso al spa. Se encuentra disponible para tres noches por una tarifa final de $810.000 ($669.421 sin impuestos) y para cinco noches por $1.355.000 final ($1.119.835 sin impuestos). Ambas propuestas cuentan con opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés con Banco Galicia y 6 cuotas sin interés con Macro Selecta, y son válidas para estadías entre el 1 de julio y el 2 de agosto de 2026, con fecha límite de compra hasta el 15 de julio de 2026 o hasta agotar cupo.

Entretenimiento familiar, polo y espacios para el "Workation"

Cada día te espera una propuesta distinta. Disfrutá de una agenda de recreación diseñada para sorprenderte, con actividades que cambian según la jornada y experiencias pensadas para todas las edades. Entre ellas, encontrarás:

El entretenimiento de los más chicos está garantizado a través del acceso al Playroom & Kids Club y a una nutrida agenda de recreación que incluye arquería, barriletes, clases de cocina kids, cine, jardineria kids, tik tok challenge, entre muchas más . Asimismo, grandes y chicos a partir de los 6 años podrán participar de experiencias de iniciación al polo con cargo adicional; una propuesta guiada que no requiere experiencia previa e incluye charla teórica, práctica y el contacto con los caballos.

Mientras los niños disfrutan de los espacios recreativos, el resort ofrece el entorno ideal para el workation, permitiendo a los adultos combinar la productividad del trabajo remoto con momentos de relax.

El bienestar se complementa en Casa Ikaria Spa, un espacio inspirado en las "Zonas Azules" equipado con piscina climatizada in-out. Por su parte, la oferta culinaria está bajo la dirección del Chef Ejecutivo Javier Marrone, quien despliega su talento en tres espacios clave: el Restaurante Central Alsur, destacado por su cocina de producto fresco; Los Fuegos al Polo, un homenaje a la cocina a la leña y los sabores ahumados; y Pura Criollo Bar, un punto de encuentro ideal para conectar con la coctelería tradicional y la impronta local.

Para realizar consultas o gestionar reservas para esta temporada invernal, los interesados pueden contactarse vía correo electrónico a [email protected] o a través de WhatsApp al +54 9 11 7103-2271.

Infraestructura y el respaldo de Senda Management y Marriott

Ubicado a 30 kilómetros al sureste de la capital, Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort es el primer hotel cinco estrellas de la zona sur. Cuenta con 116 habitaciones y dos suites con vistas panorámicas a sus dos canchas de polo o a su piscina de 100 metros de largo. Además, el establecimiento dispone de más de 1.600 metros cuadrados de espacios versátiles preparados para eventos corporativos y celebraciones sociales.

La gestión del hotel está a cargo de Senda Management Group, una empresa que nace del éxito y legado del Hotel Madero —referente de sofisticación y lifestyle en la hotelería argentina—, liderada también por su gerenta general, Natalia Schargorodsky. A su vez, el resort forma parte de Sheraton Hotels & Resorts, la marca más global del portafolio de Marriott International, Inc., que cuenta con más de 430 propiedades en casi 70 países y participa del galardonado programa de viajes Marriott Bonvoy. Con el respaldo de una corporación que opera más de 9.000 propiedades bajo 30 marcas líderes en 141 países, el resort de Hudson consolida una propuesta internacional adaptada al público local.