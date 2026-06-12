Reabrió el Teatro Seminari de Escobar, un patrimonio de 137 años que vuelve a ser protagonista de la cultura

La emoción, los aplausos y el reencuentro con un espacio cargado de historia marcaron una noche inolvidable para Escobar. La reapertura del Teatro Seminari convocó a vecinos, artistas y referentes de la cultura en una celebración que puso en valor uno de los edificios más emblemáticos del distrito y reafirmó el lugar de la cultura como motor de encuentro y desarrollo comunitario.

Inaugurado en 1889, incluso antes que el Teatro Colón, el Teatro Seminari es uno de los patrimonios culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Con una inversión de alto costo, la renovación permitió preservar su valor histórico, modernizar sus instalaciones y proyectarlo como un espacio de encuentro, formación y desarrollo cultural para las futuras generaciones. A continuación, una entrevista sobre el significado de esta reapertura histórica y el futuro de uno de los símbolos culturales más emblemáticos de Escobar.

El Teatro Seminari forma parte de la historia de Escobar y de varias generaciones de vecinos que encontraron aquí un lugar de encuentro, emoción y expresión artística. Esta reapertura marca el inicio de una nueva etapa que combina el respeto por nuestra historia con una mirada puesta en el futuro.

La visión fue preservar un patrimonio histórico invaluable y, al mismo tiempo, adaptarlo a las necesidades actuales para ofrecer una experiencia de excelencia. Gracias a la decisión política del intendente Ariel Sujarchuk se llevó adelante una intervención integral que permitió recuperar este edificio histórico de 137 años y prepararlo para las nuevas generaciones. La cultura es una inversión estratégica para el desarrollo de una comunidad y este proyecto refleja esa convicción.

La inversión realizada demuestra una convicción clara: la cultura es una inversión estratégica para el desarrollo social, educativo y económico de una comunidad. Fue una inversión importante, si destinados a esta obra permitieron renovar integralmente el teatro respetando su identidad histórica y garantizando un espacio moderno y accesible para todos. Apostar por la cultura es apostar por el futuro, por la identidad local y por la generación de oportunidades.

Se trata de uno de los espacios culturales más importantes de la región y de un verdadero patrimonio histórico. Conserva elementos originales de enorme valor arquitectónico como sus pisos de pinotea, molduras y arañas de iluminación. Recuperarlo significó proteger una parte fundamental de la memoria colectiva de Escobar y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este legado.

Porque queríamos que la reapertura estuviera a la altura de la historia y la relevancia del Teatro Seminari. Convocamos a artistas de enorme prestigio y profundo vínculo afectivo con este espacio para celebrar no solo la recuperación de un edificio, sino también el valor de la cultura como motor de encuentro y transformación.

Es un enorme orgullo y una muestra del prestigio que el Teatro Seminari ha construido a lo largo de su historia. La reapertura reunió a artistas de primer nivel que mantienen un vínculo afectivo con este espacio y que quisieron ser parte de una noche histórica para Escobar. La presencia de Inés Estévez, Luisa Kuliok, Eleonora Cassano, la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el musical “Drácula: La Resurrección” de Pepe Cibrián y la Orquesta de Cámara de Escobar otorgó una jerarquía artística excepcional a la gala.

Además, la ceremonia fue conducida por Christian Sancho y Celeste Muriega y contó con la presencia de reconocidas figuras del espectáculo como Anita Martínez, Diego Topa, Julián Labruna, Fernanda Vives, Sebastián Cobelli, Nicolás Pauls y Matías Camisani, entre otros invitados especiales. Todo esto convirtió a la reapertura en un acontecimiento cultural de relevancia regional y nacional.

Esperamos despertar emoción, orgullo y pertenencia. Queremos que cada persona sienta que vuelve a un lugar que le pertenece, que forma parte de su historia y que seguirá construyendo recuerdos para las próximas generaciones.

Aspiramos a que sea un punto de encuentro para la comunidad, un espacio abierto a todas las expresiones artísticas y culturales. Queremos que sea una usina de creatividad, formación, entretenimiento y reflexión, donde convivan artistas consagrados, talentos emergentes y vecinos de todas las edades.

Eleonora representa la excelencia, la dedicación y el compromiso con el arte. Su vínculo con Escobar y su enorme trayectoria la convierten en una figura inspiradora. Su homenaje simboliza el reconocimiento a quienes han hecho de la cultura una herramienta de crecimiento personal y colectivo.

La diversidad artística refleja la esencia del Teatro Seminari. La cultura se enriquece cuando diferentes disciplinas dialogan entre sí. La música, el teatro, la danza y los musicales forman parte de una misma celebración que busca llegar a públicos diversos y demostrar la riqueza del arte en todas sus formas.

El Teatro Seminari genera un impacto que va mucho más allá de la actividad artística. Cada función moviliza trabajadores de la cultura, técnicos, gastronómicos, comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios. Como señaló el intendente Ariel Sujarchuk, un teatro que funciona también impulsa una economía local. La cultura genera empleo, movimiento comercial y oportunidades, al mismo tiempo que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Imaginamos un teatro en permanente crecimiento, con una programación amplia y de calidad que incluye teatro, música, cine, danza, espectáculos infantiles, actividades educativas y propuestas para toda la familia. Queremos consolidarlo como un referente cultural de la región y como un espacio que atraiga tanto a vecinos como a visitantes de distintos puntos del país.

Sin dudas. La emoción que se vivió durante toda la gala fue la confirmación de que el Teatro Seminari ocupa un lugar único en el corazón de los escobarenses. Esta reapertura no fue solamente la inauguración de una obra, sino la recuperación de un símbolo de identidad, historia y encuentro para toda la comunidad.

Detrás de esta noche histórica hubo una decisión política clara del intendente Ariel Sujarchuk de seguir invirtiendo en cultura como herramienta de transformación social y desarrollo. La inversión fue grande eso permitió preservar un patrimonio de 137 años de historia, modernizar sus instalaciones y garantizar que este espacio continúe siendo un orgullo para Escobar y para toda la región.

El teatro ofrece algo irreemplazable: la experiencia compartida. Estar presente, emocionarse junto a otros, escuchar una orquesta en vivo o sentir la energía de una puesta escénica genera una conexión humana que ninguna pantalla puede reemplazar. Es un espacio donde la cultura se vive en tiempo real y de manera colectiva.

-“Un patrimonio que vuelve a latir”. Porque el Teatro Seminari no solo reabre sus puertas: recupera su lugar como corazón cultural de Escobar y vuelve a encontrarse con su comunidad.

Nos gustaría que se lleven el orgullo de pertenecer a una comunidad que valora y defiende su cultura. Que recuerden la emoción de volver a encontrarse en este lugar histórico y la certeza de que el Teatro Seminari seguirá siendo una casa abierta para todos.

Porque la cultura construye ciudadanía, identidad y comunidad. Nos permite encontrarnos, reflexionar, emocionarnos y proyectar un futuro compartido. Como expresó Ariel Sujarchuk durante la reapertura, no hablamos de consumidores ni de usuarios, sino de ciudadanos con historia, identidad y orgullo. La cultura tiene la capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades, y por eso sigue siendo una herramienta fundamental para transformar realidades y construir esperanza.

DIRECCIÓN : Mitre 451, B1625CFI Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires

TELÉFONO : (0348) 443-0547

Boletería de: lunes a viernes de 9 a 22hs.

WEB: TEATROSEMINARI.COM.AR