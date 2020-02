Así fue el look de Cristina Fernández de Kirchner en los festejos por su cumpleaños

La vicepresidenta Cristina Kirchner celebró en la noche del martes su cumpleaños número 67 rodeada de su entorno más cercano, como su hijo Máximo Kirchner, el presidente Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yañéz. También estuvieron presentes dirigentes políticos.

La celebración se realizó en el "Café Las Palabras", ubicado en el barrio porteño de Almagro. El menú consistió en burrata como entrada; lasagna y carne con hojas verdes, como opciones de platos principales, todo acompañado por vino y sidra. De postre, helado con Baileys y croissants de milhojas con crema pastelera. Todo, regalo de un chef para la ex mandataria.

En cuanto a su imagen la ex mandataria optó por lucir un vestido floreado, con base rosa palo, de largo midi. Fernández acompañó el look con accesorios como su clásico Rolex Lady Date Just de oro y brillantes. La mandataria optó por no usar bolso o clucht. También, es importante resaltar que en el último tiempo, CFK se animó a lucir una cabellera un poco más corta y más cobriza, que en esta oportunidad acompañó de formar acertada.

La celebración, que comenzó alrededor de las 20, se extendió hasta la 1 de la mañana. Esta reunión marcó el el reencuentro entre Cristina y Alberto Fernández, luego de varios días en que el presidente respaldó el reclamo público que hizo su vicepresidenta al FMI.