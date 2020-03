Duelo de estilos: Fabiola Yáñez y Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación tuvo capítulos para todos los gustos. Apariciones sorpresivas, camaradería política, mensajes esperanzadores, cruces inesperados y la moda, infaltable. Minutos antes de las 11:00 del domingo 1 de marzo, Alberto Fernández llegó acompañado por su pareja, Fabiola Yáñez. Esta vez no fue de la partida su hijo, Estanislao. La primera dama apostó una vez más al blanco que tan bien le sienta con un diseño estilo nupcial acorde a las tendencias en las últimas red carpets. Finalmente se conoció el secreto de su diseñadora, la argentina Ivana Picallo. Esta joven modista argentina acaba de recibir durante la Semana de la Moda en Londres el premio “Revelación Alta Costura Artesanal Latinoamericana”. Quedó confirmado que el color fetiche de la primera dama es el blanco. Llevó un vestido al cuerpo de largo midi, bordado y con transparencias en las mangas. ¿La inspiración nupcial habrá sido un guiño para el Presidente? Lo cierto es que la periodista llevó un peinado chignon y mechones en los laterales de la cara, y combinó el look con un clutch y stilettos off white. Además, llevó un maquillaje muy natural, en tonos nude.

Esta no fue la primera vez que Fabiola elige un diseño de Picallo. Llevó un vestido en Roma, para el encuentro con Daniel Gustafson, director general adjunto de Programas de la FAO y Máximo Torero Cullen, subdirector general del Departamento de Desarrollo Económico y Social de FAO. También en Mar del Plata, cuando participó de la actividad del plan lecturas en el Museo, se vistió con un vestido bordado (también blanco) y blazer de Picallo. Y en la recepción en el 29º aniversario de la Liberación y 59º aniversario del Día Nacional del Estado de Kuwait con el Embajador Abdullah Alyahya eligió otro diseño estilo nupcial de la misma diseñadora.

Otra dama que se destacó fue la anfitriona de la tarde, la vicepresidenta Cristina Kirchner quien además ejerce como presidenta del Senado y recibió al Presidente en el Congreso. La expresidenta lució una túnica poncho de la diseñadora Susana Ortiz, quien es la preferida de CFK. En todo momento y dado el intenso calor del recinto, Cristina utilizó un abanico del que también se había valido en otras ocasiones para refrescarse.

Durante la hora y veinte minutos que duró el discurso del Presidente, con un discurso conciliador que llamó a emprender las reformas necesarias en la Argentina y anunció la elevación del proyecto que busca legalizar el aborto, se vieron presencias diversas en los palcos. Una de las más resonantes fue la de Marcelo Tinelli. Con un traje negro, camisa blanca y corbata oscura, el empresario escuchó, mate en mano, el discurso al lado de Malena Galmarini, la presidenta de Aysa y mujer de Massa. El conductor había hecho público su apoyo al gobierno de Alberto Fernández y en noviembre pasado fue convocado para participar del Consejo contra el Hambre, impulsado por el presidente. “Ver a tanta gente importante acá, como Estela de Carlotto, organizaciones sociales y empresarios comprometidos en una causa así, me hace pensar que cambia la Argentina y va a venir un país mejor”, dijo el conductor en ese entonces. María Cher, Carlotto, Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), Vanessa Defranceschi, Narda Lepes, Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), entre otros referentes. “Cuando una tierra está arrasada como en estos momentos, porque cuando bajás al Conurbano te das cuenta lo que realmente vive la Argentina, ahí es cuando ves que la gente come cartón. Ahí te das cuenta que hay que ayudar, y hay que estar”, había dicho un Tinelli totalmente comprometido con los problemas profundos de la Argentina. “Tenemos que terminar con ese país donde la gente no pueda tener un techo, laburo, educación, salud, comida. Valoro que esta iniciativa de nuestro presidente exceda su gobierno para que sea una política de Estado”, destacó, por su parte, en Instagram. Además, había revelado que desde hace tiempo estaba abocado al trabajo social, sin hacerlo público. “Trabajo hace muchos años en un laburo muy silencioso, con gente de la fundación, atendiendo muchos comedores y pacientes oncológicos. Tenemos un trabajo social muy fuerte en el barrio 1-11-14”. Incluso se comprometió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a construir junto a un grupo de empresarios 10 pozos de agua para las comunidades wichí en “las zonas más críticas” de la provincia, tras la muerte de niños producto de la desnutrición y la falta de agua potable.

Horas antes de asistir al Congreso Nacional para la apertura de apertura de sesiones ordinarias, Marcelo Tinelli disfrutó de último show que Ricky Martin dio en Buenos Aires en el Movistar Arena en el marco de su gira Movimiento Tour. El conductor estuvo acompañado por su hija mayor, Micaela -que fue con su novio el futbolista de Boca Lisandro López-, y Dante, el hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega.

El ex presidente Carlos Saúl Menem, de 89 años, llegó al Congreso junto a su hija Zulemita. Momentos antes del comienzo del discurso de Fernández, Menem fue tomado por las cámaras charlando junto a Axel Kicillof, a quien se lo vio notablemente incómodo.