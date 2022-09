Martín Tetaz presenta a sus hijos: "Ellos vivirán en un país mejor"

Con la misma pasión que protagoniza debates en el Palacio Legislativo o en programas políticos de TV, con esa misma vehemencia corre detrás de sus hijos, juega, los escucha y cumple su apreciado rol de padre. Martín Tetaz recibe a CARAS en su departamento cercano al Parque Las Heras, en el límite entre Palermo y Barrio Norte. Luego, junto a Agustín y los mellizos Santiago y Benjamín, salen a hacer fotos a los amplios espacios verdes que rodean su casa. El Licenciado en Economía que se desempeña desde el 10 de diciembre de 2021 como Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Juntos por el Cambio), exhibe su perfil más sentimental y amoroso, ese que lo convierte en un verdadero “padrazo”, a pesar de que en su profesión suele “instalarse” en su hemisferio cerebral más racional.

“Siempre trabajé muchísimas horas. Cuando con Graciana (su ex, de quien se separó en mayo de 2021) tomamos la decisión, por decirlo de alguna manera, de formar ‘dos hogares’, yo estaba a full con la tele, la radio, las conferencias de economía. Entonces hicimos un acuerdo. Yo arranco temprano a la mañana y termino muy tarde. Graciana me cubre durante la semana y yo me quedo con los chicos a partir del sábado al mediodía hasta el lunes a la mañana, cuando los llevo a la escuela”, dice Tetaz con la misma meticulosidad que utiliza cuando explica porqué se produce la inflación en la economía.

Luego aclara que este acuerdo con la mamá de los chicos no fue en detrimento de su “presencia” como papá. “La contraparte es que cuando estoy con mis hijos, me dedico ‘full time’ a ellos. Nos reímos y nos divertimos mucho”, afirma el hombre que en 2002 hizo un click a partir de que el psicólogo Daniel Kahneman ganó el premio Nobel de Economía. “En la Argentina nadie hablaba sobre economía del comportamiento. Entonces hice una maestría de dos años de Psicología Cognitiva en la UBA. Eso me abrió una puerta en los medios”, explicó en una entrevista.

A pocos días del lamentable episodio que vivió Cristina Fernández, Martín Tetaz se corre de su rol de padre y reflexiona: “Un atentado contra la figura de la Vicepresidencia de la Nación es de una gravedad institucional notable, sea quien sea el que ocupe ese rol. Circunstancialmente es Cristina, pero podría haber sido cualquiera. Igualmente creo que la democracia está consolidada y ningún movimiento político en la Argentina está dudando de eso”, comenta. Y observando a sus hijos jugar y andar en bicicleta, Tetaz piensa en el futuro que tendrán cuando crezcan. “Lo que me preocupa es que vamos hacia una sociedad más fragmentada. Hoy a mis hijos por suerte les toca estar del lado de quienes tienen oportunidades, pero a mí no me gusta vivir en una sociedad partida en dos. Eso me motivó a dejar los medios de comunicación (trabajó mucho tiempo como periodista) y meterme de lleno en la política. Yo quiero poner mi granito de arena y hacer un esfuerzo para evitar que esa desigualdad de oportunidades se cristalice”, agrega.

Cuando se le pregunta quién de los chicos se parece más a él, afirma: “Cada uno tiene su propia identidad. ‘Agus’, el mayor, es más inteligente que yo. Ahora toca instrumentos musicales, está aprendiendo guitarra y órgano. Yo fui siempre un tronco para todo lo artístico. El también es bueno para las matemáticas que es, tal vez, nuestro punto de conexión. ‘Santi’ tiene un profundo sentido de la justicia. Por ejemplo, si lo retan injustamente expresa una furia imposible de contener. Y eso es algo en lo cual me veo reflejado (Risas). ‘Agus’ sueña con ser YouTuber; ‘Benja’ con ser jugador de fútbol y ‘Santi’ aún no manifiesta una vocación. No sé si les va a gustar la política”, dice.

Martín Tetaz mira a sus tres hijos, los visualiza de grandes y explica el idealismo que lo llevó a hacer política. “Hay que recuperar los valores del trabajo, el estudio, la conexión entre el esfuerzo y el resultado. Creo que el país en el que van a vivir los chicos cuando sean adultos va a ser mucho mejor. Tengo esa confianza”, concluye.

