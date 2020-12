5 clásicos de navidad para todos los gustos

La Navidad es esa época del año en donde los clásicos del séptimo arte suelen repetirse con insistencia. Mi pobre angelito, Milagro en la calle 52 y El grinch, son algunas de las cintas que suelen acompañar estas festividades.

Sin embargo, desde CARAS Digital, quisimos darle variedad a la celebración con unos clásicos que tienen como eje a la Navidad pero que exploran otros géneros como el terror, la acción o la aventura, sin dejar por ello de ser grandes representantes de esta festividad.

En un top cinco en donde toda la familia se podrá entretener, te presentamos nuestros elegidos:

Realmente amor (Love actually)

El amor está por todas partes, y en Love actually lo encontrás donde menos lo esperás, ya seas un Primer Ministro británico enamorado de una joven colaboradora o ese mejor amigo que desearía ser algo más que el testigo de boda de su amada. Todo puede ocurrir en la nevada víspera de Navidad, en Londres.



Duro de matar (Die hard)

John McClane (Bruce Willis) es un policía de Nueva York que visita la ciudad de Los Ángeles para reconciliarse con su exesposa, Holly Gennaro (Bonnie Bedelia), quien se encuentra en una fiesta de Navidad en el edificio Nakatomi Plaza. La velada transcurre con normalidad hasta que de pronto un grupo de doce hombres, liderados por Hans Gruber (Alan Rickman). toma el edificio con el objetivo de robar 600 millones de dólares.

Justamente en el momento del ataque, John se encontraba hablando por teléfono en otra sala por lo que consigue escapar y comenzar su propia operación policial. Deberá frenar a los delincuentes si quiere mantener con vida a los rehenes antes de que llegue el FBI.





Los fantasmas contraatacan (Scrooged)



La película es una versión cómica del relato "Un cuento de Navidad", que Charles Dickens escribió y publicó en Londres en 1843. En esta versión Ebenezer Scrooge, se ve rebautizado como Frank Cross y está interpretado por el actor Bill Murray. Es el presidente de una de las cadenas de televisión más conocidas de Estados Unidos y ha escalado rápidamente en la empresa. Pese a que se hizo desde abajo, Frank es egoísta, desagradable, insensible, cínico y tiene un cruel sentido del humor.

La infancia de Frank no fue particularmente agradable, por lo que realmente no aprecia el espíritu de la Navidad y está muy negado luego de entrarse que la cadena para la que trabaja planea una adaptación en vivo de "Un cuento de Navidad". Antes de que la Nochebuena termine, Frank recibirá la visita de los fantasmas de las Navidades: un taxista neoyorquino del pasado, un hada del presente algo extravagante y un despiadado mensajero del futuro decapitado, que lo ayudarán y guiarán para hacerlo cambiar de parecer sobre su vida.



El regalo prometido (Jingle All the Way)



Arnold Schwarzenegger le da vida a Howard Langston, un hombre adicto a su trabajo quien no tiene tiempo para su familia. Poco antes de la Navidad, Howard no puede llegar a la clase de karate de su hijo, Jamie, a quien le promete compensarlo con el regalo que quiera. El pequeño elije al juguete de moda, el famoso Turbo Man, la figura más cotizada de la temporada y que de hecho está agotado.



Esta noticia alarma a Howard quien se encuentra desesperado por conseguir el juguete. Al día siguiente, sus visitas a los centros comerciales son un caos ya que no puede dar con el juguete en cuestión antes de la Navidad. Allí comenzará una intensa búsqueda en donde se verá amenazado por Myron, un cartero nervioso y agresivo que también busca el mismo regalo. La consigna será clave: ¡No fallar!





Gremlings

Randall "Rand" Peltzer es un inventor de cuestionable éxito que vive en la ficticia comunidad de Kingston Falls y viaja a Chinatown en Nueva York para vender sus inventos y comprar un regalo de Navidad para su hijo Billy. Finalmente, encuentra en la pequeña tienda del Sr. Wing, un anciano chino, una criatura llamada Mogwai (que en chino cantonés significa "espíritu maligno"). El dueño de la tienda no quiere venderle el animal aun cuando le ofrece una gran cantidad por él, pero su nieto se lo vende en secreto porque necesitan el dinero.

Una vez con la compra realizada, el niño le hace una contundente advertencia al nuevo dueño del Mogwai: no exponerlo a las luces brillantes porque lo lastiman, no debe recibir luz del sol, ya que lo mataría, jamás darle de beber agua o mojarlo, y la más importante: nunca alimentarlo después de la medianoche.