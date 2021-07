A 20 años del estreno de "Okupas": Rodrigo De La Serna nos lleva al detrás de escena

Bruno Stagnaro y Rodrigo De La Serna nos llevan al detrás de escena de OKUPAS. Qué recuerdan de las grabaciones, cómo fue el proceso de remasterización de las imágenes y una nueva banda de sonido para esta serie de culto argentina que ya está disponible en Netflix.



Bruno Stagnaro, director y guionista de OKUPAS, nos sumerge en el proceso de remasterización: "La verdad que fue un proceso larguísimo. El hecho de que haya sido un proceso tan largo creo que favoreció porque, gracias a eso, dimos tiempo que aparezcan herramientas de remasterización que terminaron favoreciendo el resultado final”, sostiene.



Una de las series más icónicas de la Argentina y que ya se encuentra disponible en Netflix también tuvo una actualización de la banda de sonido, y sobre eso, Bruno recuerda que “fue fundamental también, que gracias al tiempo que transcurrió, encontramos la persona indicada (para la banda de sonido) que fue Santiago Motorizado. Es absolutamente talentoso en lo que hace. Y además el hecho de que él en sí mismo es fanático de la serie, y eso para mí fue condición sine qua non porque era tanto el trabajo que había que hacer, y al mismo tiempo tan minucioso, el idea y vuelta y las diferentes versiones de los temas, que creo que la única manera en que esto se podía llevar a cabo era junto a alguien que realmente amara la serie como la ama Santiago. Me divierte el redescubrimiento que van a hacer los fanáticos de la serie respecto de qué temas quedaron y cuáles volaron y eso te diría que llega literalmente desde el comienzo hasta el final de la serie”.



Qué significó OKUPAS para Rodrigo de La Serna

Por su parte, Rodrigo De La Serna cuenta qué significa Okupas para él y cómo vive este reestreno. “Fue de las cosas más hermosas y más importantes que me pasaron en mi vida profesional. Significa muchas cosas para los que trabajamos ahí y también para la gente que lo fue viendo durante el tiempo. Yo hasta ese momento no había visto un guion tan bien escrito. Ponía el foco, un poco, en un Buenos Aires poco frecuentado, un Buenos Aires oculto. Un Buenos Aires que nadie quería ver. Y fue la primera vez que se expresó esa voz emergente que veníamos tratando de no ver como sociedad. Sigo sintiendo que Okupas es actual, tiene aires de clásico. Creo que es un paradigma que nos sigue rigiendo que deberíamos poder transformar para que estas cosas no sigan sucediendo".

Rodrigo comenta que recuerda el último día de grabación como si fuera hoy. “El último día no me lo voy a olvidar más, hacía 24 horas que veníamos filmando. Estábamos poniéndole mucha vida, mucha alma y mucho corazón. Recuerdo que era la escena de enterrar al Chiqui, en Ezeiza, y se empezaron a juntar los nubarrones mientras íbamos en la ruta. Empezamos a prepararnos emocionalmente para lo que era el entierro del hermano Chiqui. Y cuando Bruno dice “acción” se larga a llover, pero a diluviar. Y bueno, fue toma única y ahí terminó. Ese fue el último día y fue muy, muy impresionante”.

De qué se trata Okupas

Durante la profunda crisis económica argentina del año 2000, Ricardo (Rodrigo de la Serna) – un joven de clase media devenido en estudiante de medicina crónico - recibe el encargo de su prima Clara (Ana Celentano) de quedarse al cuidado de una vieja casona familiar que acaba de ser desalojada.



Exultante con su nuevo hogar, Ricardo se dispone a cumplir su viejo anhelo de tener un lugar propio pero rápidamente cae en la cuenta que las cosas no serán tan fáciles como imaginaba: en el transcurso de la primera noche sufre un violento intento de usurpación por parte de un grupo de vecinos.



Ricardo sólo logrará mantener el control de la propiedad gracias a la ayuda de su amigo Pollo (Diego Alonso) y la de dos perfectos desconocidos: Walter (Ariel Staltari) y Chiqui (Franco Tirri). A partir de ese accidentado inicio, los cuatro jóvenes vivirán diferentes historias de ritos iniciáticos, delincuencia y lealtad que los llevarán a forjar una amistad inquebrantable.