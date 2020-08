After Life: el verdadero motivo por el cuál esta serie cambiará tu forma de ver las cosas

Desde CARAS Digital inauguramos esta nueva sección en donde hablaremos principalmente de series y algo de cine, y de las producciones que se han convertido en un verdadero abrigo en esta época de pandemia, y que son tan necesarias en nuestra vida.



Arrancamos esta nota hablando y recomendando After Life (este texto no contiene spoilers), la serie creada e interpretada por el actor inglés Ricky Gervais quien es mundialmente conocido por su humor ácido y sin límites, algo que queda plasmado en esta producción original para Netflix.





After Life nos lleva por un camino único y extraño, empático. ¿Qué es la vida sin aquellos a quienes queremos a nuestro alrededor? Es el planteo que emerge de la trama en donde encontramos a Tony, un hombre común, escritor en un pequeño diario local de la ficticia ciudad de Tambury, quien vive una terrible depresión tras la muerte de su esposa, Lisa.



“Pensé en dejarte una pequeña guía para que puedas vivir sin mí”, le dice Lisa a Tony en uno de en los videos que él ve en su computadora y que lo ayudan a paliar con esa ausencia mientras decide si vale la pena realmente seguir con su vida y dejando en claro el leit motiv de esta serie.





“Un buen día es cuando no tengo ganas de salir a dispararle a extraños y después pegarme un tiro”, dice el personaje a Gervais a su psicólogo amparado en el hecho de que siempre puede decir lo que piensa y hacer lo que quiera porque no tiene nada que perder y, en ese sentido, no le importan las consecuencias.



Sin embargo, algo frena a Tony constantemente y lo obliga a lidiar con su día a día, ya sean sus compañeros de trabajo, la gente que se cruza en su vida o su perrita Brandy, algo le impide rendirse ante tanto dolor.



After Life nos muestra así un hombre que comienza a abrirse a otros, a regañadientes, porque algo que Tony no admitiría nunca es que disfruta de la compañía de las personas que forman parte de su vida. Ellos son la otra gema de esta producción y los que acompañan a nuestro personaje por este sinuoso camino. Algunos con nombres y caras muy familiares como Tony Way (The Girl with the Dragon Tattoo, Game of Thrones), David Bradley (Argus Filch en las películas de Harry Potter, además de Walder Frey en Game of Thrones) y Penelope Alice Wilton (Shaun of the Dead, Downton Abbey).

“Tenía pensando retirarme pronto y andar alrededor de la casa borracho hasta que me muriera, pero me he cansado de hacer eso durante el encierro, y además Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar”, dijo Gervais meses atrás sobre la renovación de la serie para una tercera entrega. Vale destacar que esto es una rareza en el actor que no suele extender a más de dos temporadas las producciones que encabeza.

Por qué no verla

After Life nos plantea una visión cruda y poco amable de la vida. Está todo dicho sin vueltas y si bien este es uno de los encantos de la serie, no estamos en presencia de una comedia. Es una serie que encontrará su hogar en quienes gusten de un humor ácido, irreverente y que no pide disculpas, lo cual puede ser un hueso duro de roer.



Pero para el que logre sortear esta primera barrera encontrará cómo la trama logra su cometido, poniéndonos en la piel de Tony, llevándonos por su camino, que si bien resulta ser doloroso, es a la vez atractivo, potente y sin dudas atrapante.