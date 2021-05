Agustín "Cachete" Sierra y el dolor por la muerte de su papá: "No lo superé"

Agustín "Cachete" Sierra no supera la muerte de su padre. Desde las redes, el actor y participante de ShowMatch La Academia se refirió al dolor que siente por el fallecimiento de Beto, que fue en abril de 2020.

“La verdad, no sé por dónde empezar, estoy destruido por dentro. Ayer se nos fue el Betito. Una gran persona, un hombre con principios y valores únicos. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos, pa. Me diste todo, jamás nos faltó nada, ni a mí ni a la familia”, decía en aquel momento el participante de La Academia.

La confesión de Cachete Sierra en Instagram.

Si bien en los últimos meses transitó buenos momentos en lo laboral, lo cierto es que Cachete Sierra vivió un calvario en lo personal: también falleció su abuelo. “Fue muy terrible y difícil. Mi viejo falleció el 5 de abril y al mes falleció mi abuelo. Los despedimos en el mismo lugar, el mismo cura, la misma sala vacía. Muy chocante todo", reveló recientemente Cachete Sierra.

Días atrás, los seguidores del actor quisieron saber "¿Cómo hiciste para superar o transitar la muerte de tu viejo?". La respuesta de Cachete Sierra fue contundente "No lo superé ni ahí, supongo que se aprende a vivir con eso", escribió. Y agregó: "Volver a las bases. Familia, calma y muchas noches de fuego. Después vino el Cantando y eso ayudó muchísimo también".

Cachete Sierra reveló qué hicieron sus padres con la plata que ganó con Cris Morena

Hace unos días, Cachete Sierra contó que pasó con toda la plata que ganó durante su niñez. “Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me lo dieron. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine y no me la gaste en cosas del supermercado, en zapatillas o celulares”.

“Siempre me dijeron, ‘por más que vos te puedas comprar esos borcegos, yo no se los puedo comprar a tu hermano, entonces vos no vas a tener más que tu hermano porque vos no hacés esto por la plata, lo hacés porque te gusta’”, recordó el ex Casi ángeles sobre las charlas que mantenía con sus padres. “‘En cuanto lo hagas por la plata, no me interesa. Vos sos un niño y tenés que ir a grabar porque sabés que es una responsabilidad, porque hay gente laburando, pero no es que vas a ir al supermercado y vas a llenar el changuito vos’”, cerró Cachete Sierra al respecto.