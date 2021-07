Causa Maradona: Farella adelantó que Matías Morla y Maximiliano Pomargo podrían ser imputados

La causa en trámite ante la Fiscalía General de San Isidro que investiga la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre pasado, avanza tras finalizar la primera rueda de indagatorias, con un pedido de nueva Junta Médica por parte de Luque y Cosachov. Sergio Farella, especialista en judiciales, afirmó que los fiscales ya “pidieron copias y analizan expedientes paralelos” como el del juicio sucesorio y la causa por presunta defraudación por administración fraudulenta, iniciada por Dalma y Gianinna Maradona y que tiene como imputado a Matías Morla por el uso de las marcas vinculadas al astro. Pidieron información relativa a extracciones bancarias, movimientos de gastos y también surge de declaraciones de la enfermera Madrid, que los “responsables del domicilio” eran el sobrino del ‘Diez’, "Jony" Espósito y Maximiliano Pomargo, asistente personal de Diego y cuñado del abogado.

“Se está investigando a Morla y podría ser imputado junto a Pomargo y Espósito, en caso de abrirse la ventana del entorno no médico”, afirmó el periodista. Los siete imputados por "homicidio simple con dolo eventual" podrían recibir penas de entre 8 y 25 años de cárcel. Los fiscales creen que los profesionales se representaron la posibilidad de que el paciente podía morir y no hicieron algo para evitarlo. La querella de Dieguito Fernando, solicitó la prisión de Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y Nancy Forlini.

—¿Morla podría ser un nuevo imputado?

—Sí, las declaraciones y demás pruebas podrían conducir a la imputación de Morla. Incluso los fiscales ya están analizando expedientes paralelos como el de la sucesión y la causa por presunta defraudación por administración fraudulenta, iniciada por Dalma y Gianinna Maradona. Ésta última tiene como imputado al abogado por el uso de las marcas vinculadas al astro. Sattvica S.A. tiene el derecho legal de las marcas “El 10”, ”El Diego“, ”La Mano de Dios“, ”Diegol" y otras. Pidieron registros de extracciones bancarias, movimientos de gastos y se investigan indicios de que el entorno no médico estando al tanto de las adicciones no hizo algo por detenerlas. Peor aún, si se prueba que se le haya hecho firmar a Diego contratos sin estar en pleno uso de sus facultades y con el fin de enriquecimiento por engaño y estafa.

—¿Qué pruebas vinculan al entorno no médico con la muerte del ‘Diez’?

—Es clave la declaración de un custodio de la casa en Tigre. Morla desde el comienzo de la investigación pretendió mostrarse ajeno a lo que pasaba en el entorno. Es difícil creer eso, cuando su cuñado trabajaba a diario como asistente de Diego, el chofer que llevaba a la psiquiatra era de su entorno y su hermana era quien llevaba la contabilidad de las empresas en las que eran socios junto al ex jugador. Uno de los cuatro custodios, todos miembros del Servicio Penitenciario Federal, aportó su teléfono a la causa. De la información certificada surge que entre el 16 y 22 de noviembre, lo mantuvo informado del estado anímico y todo lo que le pasaba a Maradona. No puede decir que era ajeno porque recababa información a diario sobre ex futbolista y todas las visitas que recibía. Otros mensajes dirigidos al abogado y su cuñado, dan cuenta de que estaban en conocimiento de las adicciones de Diego. Entonces, en caso de abrirse la ventana del entorno no médico, podrían ser imputados Morla, Pomargo y el sobrino, Jonatán Espósito.

—¿Cómo se explica que el entorno familiar no pudo ayudarlo?

— Los fiscales creen que a Maradona se lo aisló, y eso está fundamentado en el cambio permanente de chips en los celulares. Él usaba dos teléfonos que fueron encontrados en su mesa de luz. Claudia, Dalma, Gianinna y algún amigo familiar, formaban parte del grupo del cual se lo trataba de alejar. Otro indicio de ese plan, es que en todo momento, agentes en actividad del Servicio Penitenciario Federal rotaban por turnos para custodiar la casa del country de Tigre. Por eso sus hijas decían que la casa era una prisión con “guardiacárceles”. En resumen, había un plan de aislarlo, y un círculo que bloqueaba el acceso a familiares y amigos que no concordaban con “ese nuevo entorno”.

—¿Qué complica procesalmente a Leopoldo Luque?

—Luque fue imputado en carácter de médico de cabecera por omitir hacer caso a las señales de alarma. Forlini aseguró que Luque y Cosachov se presentaron al momento de la externación como médicos personales de Maradona y nunca le pidieron una internación domiciliaria. El informe pericial de la Junta Médica, lo comprometió al definir que el actuar del equipo de salud fue “inadecuado, deficiente y temerario”, destacando la ausencia de especialistas en las patologías del ex jugador, sobre todo de corazón, hígado y riñones. Declaró que la internación domiciliaria estaba a cargo de empresa prepaga, él no era el médico tratante y pidió la nulidad del informe de Junta Médica.

—¿Agustina Cosachov tenía decisión como medica tratante?

En el caso de la psiquiatra, surge de los teléfonos que hubo por su parte toma de decisiones en el tratamiento. Junto al psicólogo Díaz, dijeron observar que al ser frecuentado por gente se irritaba, y decidieron “distanciar las visitas”, suspender los servicios de acompañantes terapéuticos y decirles a los enfermeros que no era necesario que todos los días tomaran los signos vitales. Se la acusa de haberle suministrado medicación que combinada con alcohol era incompatible con patologías cardíacas. Díaz afirma que su tratamiento “fue exitoso” porque nunca hubo episodios de consumo en la casa de Tigre y Diego murió sin drogas ni alcohol en el cuerpo.

Por María Gabriela Maidana