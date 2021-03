El desgarrador recuerdo de Maru Botana en el día del cumpleaños de su hijo Facu

El 5 de marzo de 2008, Maru Botana se convertía en mamá de Facundo, su sexto hijo. Tristemente, seis meses después el bebé murió súbitamente. Es por eso que la cocinera, cada año lo recuerda y lo homenajea.

Junto a la imagen escribió unas palabras de amor que traspasaron la pantalla. “Facu acá estamos con Ine, te vinimos a visitar, a estar un ratito con vos. Las dos sentimos que estás siempre , y cada vez te sentimos más, pero igual, aunque sabemos que no estás acá, en este lugar nos ayuda a poder conectarnos. Hoy cumplirías 13 y aunque no puedo imaginar cómo serías, cada año que pasa siento que estás bien”, dice en el post.

“Estas en mi corazón y en mi cabeza siempre, pero aunque te extrañe mucho, siento que estás ahí para todo. Hoy más que nunca siento que todos tenemos nuestro angelito ahí, presente, viendo cómo cuidarnos. Sabes, estos días me cuestan, las fechas son difíciles, pero sé que siempre te hubiera gustado vernos felices. Como dice Ine: ‘El abuelo siempre me dijo que no lo recuerde triste‘”, cerró.

El conmovedor mensaje de Maru Botana para su hijo, a 12 años de su muerte

Todos los 21 de septiembre, desde el 2008, Maru Botana recuerda con dolor la partida de Facundo, su hijo, quien falleció a los seis meses a, causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Ahora, a 12 años de su partida, la cocinera compartió un sentido mensaje para recordarlo.

“Te fuiste un día de la primavera, donde todo es festejo y alegría. Quizás en ese momento, con tanto dolor que tenía, no podía entender el mensaje que me estabas dando. Quizás me llevó mucho tiempo entender el motivo por el cual te fuiste”, comenzó Maru, quien actualmente se encuentra en París visitando a su hijo mayor.

“Quizás no lo pude procesar nunca. Hoy ya creo que entendí claramente que no eras para este mundo. Te siento desde el momento en el que te fuiste, y si me pongo a pensar tu sentimiento, había un mensaje que traías. No sé, nunca imaginé que me vida tendría que llorar por un hijo que se fue. Al contrario, pensé que nunca podría parar de tener hijos. Cada nacimiento fue para mí el momento más feliz de mi vida”, continuó en el extenso mensaje, acompañado por una tierna imagen que recuerda a su hijo.

“Estás, estás en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el cómo serías,siempre lo pensamos. Hoy más que nunca creo en los ángeles, hoy más que nunca, me siento acompañada por vos. Y aunque te extrañé cada día de mi vida, sé que nunca me das a dejar. Te abrazo desde acá y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias, mi amor, por cuidarnos desde allá”, finalizó Botana en esta emotiva carta abierta, que sin dudas tocó los corazones de varios.