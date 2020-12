Cinthia Fernández, furiosa tras recibir una carta documento de Matías Defederico

Tras haberse separado, la relación de Matías Defederico y Cinthia Fernández tuvo varios idas y venidas. La ex pareja trata de llevar un vínculo ameno por el bienestar de las hijas que tienen en común, sin embargo el presente los encuentra enfrentados. Tal es así, que el futbolista decidió mandarle una carta documento a su ex mujer, y ella manifestó su descontento.



Cinthia Fernández, quien es madre de Bella, Charis y Francesca, no quiso contar el motivo de la acción legal que tomó su ex pero sí se mostró molesta por los constantes incumplimientos con las nenas.







"En un minuto no te lo puedo contestar, pero lo único que te puedo decir es que no se la pienso contestar vía carta documento. Además de que la que me mandó está mal redactada. Le pienso contestar verbalmente. Me pide preservar su buen nombre y honor, que todavía los sigo buscando abajo de la almohada", disparó Cinthia Fernández visiblemente enojada.





"Lo único que le voy a decir es que él preserve también a sus hijas dándole los derechos que les corresponde, como a todos los niños con la cuota alimentaria", cerró Cinthia Fernández sobre Matías Defederico.