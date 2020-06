Con lágrimas en los ojos, Luisa Albinoni habló de su hija adoptiva

Con los sentimientos a flor de piel, Luisa Albinoni se refirió a su lucha por convertirse en madre de Verónica, la joven que adoptó y de quien se emocionó al hablar en su paso por "PH, Podemos hablar".

"Es mi princesa. No puedo verla sin emocionarme, es lo más lindo que tengo. Este año el 25 de enero cumplió los 15 años. Ella no quería fiesta. Por eso decidí quedarme en Buenos Aires y no hacer temporada porque desde que vino en adopción, cuando tenía casi 6 años, no pudo disfrutarme mucho durante las temporadas", explicó la ex vedette en diálogo con Andy Kusnetzoff.

"Luché muchísimo para tenerla. Cuando yo pierdo mi último bebé a los 52 años le propongo a mi pareja adoptar una criatura. Él no me acompañó y nos separamos por eso. Yo seguí solita, en ese momento era muy difícil la adopción monoparental. Fui por todo el país porque en ese momento no estaba el Registro Único. Yo iba con mi carpetita por todas las provincias. En ese momento podía hacerlo. Tenía una empresa de refacciones, no había mucho trabajo, no había ficción, y yo quería ser mamá", relató sobre los obstáculos para convertirse en mamá por primera vez.

"Calculá que yo tendría que tener un hijo de casi 47 años que perdí a los 19. Después perdí dos embarazos más. Y siempre quise ser mamá. Y ella lo hizo posible. ella cumplió mi sueño", reveló Luisa con la voz quebrada.

Y concluyó, muy emocionada: "Es lo más lindo que tengo. Ahora no sabés con la cuarentena cómo la estoy disfrutando. Estoy haciendo muchas cosas que no podía hacer con ella y que nos merecíamos. Es una gran niña, una gran adolescente".