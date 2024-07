Los hermanos Duffer no descansan. Tras el éxito de 'Stranger Things', ya tienen fijado su próximo proyecto: una serie de terror muy ambiciosa que promete batir récords en Netflix. La plataforma dio luz verde a Something Very Bad Is Going to Happen, una nueva ficción basada en una idea de la escritora Haley Z. Boston, que combinará terror, horror y elementos sobrenaturales. Este proyecto se suma a otras grandes apuestas de Netflix para fortalecer su catálogo, como el titánico proyecto de los hermanos Russo.

Something Very Bad Is Going to Happen será una serie de terror atmosférico ambientada en una boda, contando la historia de la novia y el novio en la semana previa a su fatídico matrimonio. Los hermanos Duffer, junto a su empresa Upside Down, se encargan de la producción ejecutiva y respaldan a Boston, quien también será productora y showrunner.

Peter Friedlander, vicepresidente de series de Netflix, expresó su entusiasmo por el proyecto: “Estamos encantados de colaborar una vez más con Matt, Ross y Hilary para dar vida a esta historia inesperada y escalofriante a través de la visión única y fascinante de Haley.” Los Duffer añadieron: “Nos quedamos impresionados cuando leímos por primera vez el guion de Haley. Ella es un nuevo talento importante con una voz singular: su escritura es retorcida, aterradora, divertida y simplemente... muy Haley.”

La autora Haley Z. Boston es conocida por su trabajo en 'Hunters' de Prime Video y 'Nuevo Sabor a Cereza'. Mientras tanto, los Duffer están preparando la serie 'The Boroughs', que comenzará a rodarse en otoño, además de un spinoff de 'Stranger Things' y una adaptación del célebre manga 'Death Note'.

Netflix ha demostrado su compromiso con el género de terror en los últimos años, produciendo series que han sido éxitos de audiencia y aclamadas por la crítica. 'Stranger Things' ha sido uno de los mayores éxitos de la plataforma, mezclando terror, ciencia ficción y nostalgia de los años 80. Además, series como 'Misa de Medianoche' y 'The Haunting of' de Mike Flanagan han elevado el nivel de producción en este género. La inversión de Netflix en series de terror ha sido significativa, con 'Stranger Things' alcanzando un presupuesto de 30 millones de dólares por episodio en su cuarta temporada. Esta inversión refleja la apuesta de la plataforma por producir contenido de calidad que atraiga y mantenga a sus suscriptores amantes del género.

JCR