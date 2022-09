Diario de un Gigoló: el nuevo drama de Netflix que combina misterio y seducción 

Este miércoles 7 de septiembre Netflix estrena Diario de un Gigoló, la nueva serie producida por Telemundo que narra la vida de un acompañante masculino. A través de 10 capítulos, la historia de Emanuel Morillo (Jesús Castro) comenzará a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe con la regla fundamental de su trabajo: no enamorarse. Además del actor español, actúan en esta producción Adriana Barraza, Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Narváez, y los argentinos Eugenia Tobal, Victoria White, Carla Pandolfi y Diego Alfonso, entre otros.

“Es mucho más que el sexo. Aprendí a adaptarme desde que tengo uso de razón. A mis clientas las escucho, me interesa lo que les pasa. Un día deciden vivir con libertad su sexualidad y yo estoy ahí par que juntos encontremos la forma en la que quieren hacerlo. Hay muchos prejuicios sobre la gente como yo. Creen que usamos nuestra capacidad de seducción para aprovecharnos, para mentir, para engañar. Si supieran quién soy y de dónde vengo, seguro que no me juzgarían. Para muchos, hubiera sido más fácil que no hubiera desafiado a mi destino, pero esa fue mi salida. Y ese es mi trabajo. Un trabajo como cualquier otro. Porque al final del día, todos nos vendimos por algo” dice el personaje de Emanuel Morillo al iniciar el primer capítulo de la serie, cuando es involucrado en un asesinato, luego de enamorarse de la hija de una clienta.

Tras una infancia marcada por la pobreza y la orfandad, el protagonista ahora vive un buen pasar gracias a su trabajo como acompañante masculino de clientas adineradas, a las que ofrece placer y compañía. Emanuel Morillo vive un lujoso presente a cambio de seducción, que está a punto de modificarse luego de que su clienta favorita, Ana (Fabiola Campomanes) le pide una tarea especial con su hija Julia (Victoria White). El plan sufre un cambio, donde el amor entre el protagonista y la joven deberá superar muchas barreras.

Diario de un Gigoló es una historia atractiva que tiene alma de telenovela, mezclada con drama, amor, suspenso, y erotismo. La vida de Morillo comenzará a derrumbarse cuando es catalogado como el sospechoso de un asesinato. Cuando es arrestado por los oficiales Campos (Carla Pandolfi) y Aguilar (Diego Alfonso), durante el interrogatorio Emanuel revelará cuál es su trabajo bajo el ala de la galerista Minou (Adriana Barraza), una mujer que regentea un prostíbulo de hombres que se venden para complacer a quien lo pida.

La serie producida por Sebastián Ortega y Pablo Cullel, y dirigida por Mariano Ardanaz, se rodó en 2021 en nuestro país. Si bien en un principio, su estreno original estaba fijado para principios de este año, Diario de un Gigoló está disponible desde hoy en la plataforma de streaming.

