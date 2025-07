Mónica Gonzaga y su romance con Julio Iglesias, ella 16, él 33: “Le mentí a mí mamá para irme”

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Mónica Gonzaga, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino de los años ’70 y ’80, abrió su corazón y recordó su relación con Julio Iglesias. A sus 67 años, la icónica artista repasó su carrera profesional, sus comienzos como modelo y actriz, y reveló detalles desconocidos de su romance con el cantante español, que comenzó cuando ella tenía solo 16 años y él 33.

Mónica Gonzaga y su historia de amor con Julio Iglesias

“Tuvimos un romance en tres etapas diferentes. Lo conocí a los 16 y él tenía 33 años. Era modelo y estaba en Venezuela en un concurso de belleza”, comenzó relatando Gonzaga. Una relación que, en tiempos actuales, probablemente hubiera desatado controversia, pero que entonces llenaba las tapas de revistas.

La historia de amor comenzó con un encuentro casual. “Él me puso el ojo a mí, yo no sabía quién era. Estaba almorzando con Arnaldo André en un restaurante, y Julio se acercó a hablarme”, aclaró. Al no conocerlo, preguntó quién era ese hombre que la abordaba. “‘¿Quién es este?’, pregunté. Y Arnaldo me dice: ‘Es Julio Iglesias, un cantante’. Me invitó a verlo al recital y fuimos con una compañera del concurso. A partir de ahí empezamos un vínculo. Yo estaba muy encantada con él, la pasaba bárbaro”.

El vínculo fue tan fuerte que, apenas terminado el certamen, Gonzaga decidió quedarse en Venezuela para acompañarlo de gira. “Le mentí a mi mamá para irme con Julio. Le dije que iba a hacer publicidades por Venezuela. Me fui con Julio de gira por todo el país en un Mercedes Benz y yo iba atrás con él”, confesó.

La polémica diferencia de edad entre Julio Iglesias y Mónica Gonzaga

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Maugeri le preguntó por la diferencia de edad entre ambos. Fiel a su estilo, Mónica respondió con humor: “Pobre, espero que no sea retroactivo y que no vaya en cana hoy”. Y enseguida aclaró, con total honestidad: “Yo no noté eso. No estaba forzada a nada. Al contrario, él me gustaba. No sentí abuso psicológico ni nada. A mí me gustó y partí con él”.

Tras su regreso a Argentina, Julio Iglesias quiso continuar la relación e intentó convencer a su madre para que la dejara viajar a España. “Me llamaba al teléfono de casa y mi mamá le decía: ‘No, no, de acá no se va’. Él le mandaba flores para convencerla, pero no quiso saber nada”.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. A pesar de las idas y vueltas, y de los obstáculos familiares, el romance entre la joven actriz y la estrella internacional duró casi una década, en tres etapas distintas. Hoy, Gonzaga guarda ese amor como un recuerdo importante.

Con la sinceridad que la caracteriza, Mónica Gonzaga recordó en +Caras cómo fue vivir un romance con una estrella internacional como Julio Iglesias. “La pasaba bárbaro”, repitió con una sonrisa, dejando en claro que, más allá de la diferencia de edad, fue una experiencia que atesora con afecto y sin arrepentimientos.