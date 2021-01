Diego Poggi y el posteo que cobra especial significado tras la reacción de su padre

Hace tan sólo unas horas, Diego Poggi mostraba en Twitter la reacción que tuvo su padre al enterarse que estaba de novio con otro hombre. El gesto de su papá no fue el esperado, ya que se mostró totalmente en contra de la noticia que le estaba dando su hijo. Ahora, una publicación que el periodista había hecho en sus redes algunas horas antes cobró un especial significado, "con el diario del lunes".

Desde su cuenta de Instagram, Diego Poggi había publicado un video en el que se lo ve en la famosa terraza del canal en el que trabaja. Junto a este material escribió: "Feliz viernes para todos", junto a un emoji en forma de corazón.







Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue la canción con la que Diego Poggi decidió musicalizar esta filmación. Se trata de "Save your tears" (Guardate las lágrimas) de The Weeknd y su letra reza: "Te vi bailando en una habitación llena de gente, te ves tan feliz cuando no estoy contigo. Pero luego me viste, te tomé por sorpresa. Una sola lágrima cayó de tus ojos".



Tras haber hecho pública la reacción de su papá, los seguidores de Diego Poggi le mostraron su apoyo absoluto y amor frente a este difícil y amargo momento personal.

Diego Poggi y la reacción de su padre tras confesarle que es gay: “Olvidate de que tenés papá”

Diego Poggi es parte de la nueva generación de periodistas de TN. Él siempre fue celoso de su intimidad y, por el momento, no se le conocía ninguna relación amorosa, hasta el día de hoy. El conductor de "Tempraneros" confesó que está de novio con un chico y lo hizo en su Twitter, mostrando cómo le dio la noticia a su padre.



"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable.", comenzó diciendo el morocho junto a la repuesta de su padre: "Linda noticia. No la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate que tenés un papá".

Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él.

Que tipo agradable. pic.twitter.com/8QKxdYGd4A — Diego Poggi (@Poggi) January 8, 2021



"Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!", arremetió Diego Poggi con un poco de sorpresa. Acto seguido, se anticipó e hizo una reflexión: "Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único q importa es ser lo que quieran ser."









Para el final, Diego Poggi aseguró: "Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan."