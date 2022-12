Disney reveló los estrenos que llegan en diciembre: especiales de navidad, Tini Stoessel y aventuras animadas

Disney Plus arrancó diciembre con todo y reveló los increíbles estrenos que la plataforma tiene planeados para este mes. Especiales de Navidad, el festejo de Tini Stoessel por los 10 años de "Violetta", aventuras animadas y más.

Desde CARAS Digital te contamos los más destacados del mes:

Santa Cláusula: Un Nuevo Santa

Nuevos episodios todos los miércoles. Final de temporada miércoles 14 de diciembre

¡Scott Calvin está de vuelta! Después de ser Santa Claus durante casi treinta años, Scott está tan alegre como siempre. Pero a medida que la Navidad pierde popularidad, también disminuye su magia. Scott se esfuerza por cumplir con todas las responsabilidades del trabajo y además estar presente para su familia. Luego de descubrir que hay una manera de jubilarse, Scott considera dejar el puesto de Santa Claus y encontrar un digno sucesor para poder ser mejor padre y esposo.

La serie está protagonizada por Tim Allen como Scott Calvin/Santa Claus, Elizabeth Mitchell como Carol/la señora Claus, Elizabeth Allen-Dick como Sandra, Devin Bright como Noel, Austin Kane como Cal, Matilda Lawler como Betty, Rupali Redd como Grace y Kal Penn como Simon Choksi.

Además, la audiencia podrá disfrutar de exitosas películas navideñas en colección: Santa Cláusula, Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3.

Pentatonix: La vuelta al mundo

Estreno: viernes 2 de diciembre

Las superestrellas del coro a capella Pentatonix necesitan inspiración para crear su álbum navideño anual. Desde una misteriosa sala de correo, la maravillosa magia de Disney envuelve a la audiencia en un viaje emocionante que la lleva a conocer las tradiciones navideñas, fuente de inspiración de los fans de Pentatonix en todo el mudo.

La aventura demuestra al grupo que sin importar dónde se viva, ¡el mundo es muy pequeño después de todo!

La Alumna

Estreno: viernes 16 de diciembre

La Alumna es una historia en torno a un pastel de Navidad. Una historia de inocencia, avaricia y fantasía en una universidad católica para mujeres durante los años de guerra. El término “pupilo” deriva del latín, “pupilla”, que quiere decir pequeña.

El especial está basado en una carta navideña que le envió Elsa Morante, una de las escritoras italianas más célebres del siglo XX, a su buen amigo Goffredo Fofi, en la Navidad de 1971.

El diario de Greg: las reglas de Rodrick

Estreno: viernes 2 de diciembre

Las alborotadas aventuras de Greg Heffley, un estudiante de los primeros años de secundaria, continúan en EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK. Esta vez centradas en la complicada relación con su hermano Rodrick, un adolescente de pelo puntiagudo, haragán e indisciplinado que pasa demasiado tiempo ensayando con su banda de rock, Löded Diper. Aunque le encanta atormentar a Greg, en el fondo tiene un profundo cariño por su hermano menor.

Dirigida por Luke Cormican (Teen Titans Go!) y escrita y producida por Jeff Kinney, EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK tiene un elenco de voz en inglés integrado por Brady Noon (The Mighty Ducks), Ethan William Childress (mixed-ish), Edward Asner (UP: UNA AVENTURA DE ALTURA), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Erica Cerra (Power Rangers) y Hunter Dillon (DEADPOOL 2).

El Coro: Fama, allá voy

Estreno: miércoles 7 de diciembre. Todos los episodios disponibles

El Coro: Fama, allá voy sigue a un grupo de jóvenes adultos, que ven en el anuncio de una audición para una compañía de teatro la oportunidad de reanudar la búsqueda de sus sueños dormidos y hacer carrera en el arte escénico.

Aprobados en una primera selección, los aspirantes a cantantes-actores y actrices viven una mezcla de sentimientos como el deslumbramiento del mundo del teatro, el descubrimiento de nuevos amores, traiciones, recuerdos del pasado y el miedo al fracaso, ya que no saben si serán contratados al final de las audiciones.

La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia

Estreno: miércoles 14 de diciembre con dos episodios disponibles. Nuevos episodios todos los miércoles

Se trata de una expansión de la franquicia cinematográfica LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO, contada desde el punto de vista de una joven heroína, Jess. Ella es una “DREAMER” (inmigrante protegida por la ley DREAM) en busca de respuestas sobre su familia que se embarcará en la aventura de su vida para descubrir la verdad sobre su pasado y salvar un tesoro perdido.

La serie está protagonizada por Lisette Olivera, Catherine Zeta-Jones (Chicago), Jake Austin Walker (Rectify), Jordan Rodrigues (Lady Bird: Vuela a casa), Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors), Antonio Cipriano (Jagged Little Pill) y Lyndon Smith (Parenthood).

Solo amor y mil canciones

Estreno: jueves 8 de diciembre

En Solo amor y mil canciones, Tini se reúne sobre el escenario del Teatro Astor Piazzolla de Buenos Aires con Jorge Blanco, Candelaria Molfese y Mercedes Lambre, sus coprotagonistas de Violetta, para compartir con un grupo selecto de fans un show musical íntimo e inolvidable que rinde homenaje a la celebrada historia de Disney Channel.

El especial presenta reversiones de cinco reconocidas canciones de Violetta, así como los testimonios de algunos fans que comparten anécdotas divertidas y algunos recuerdos de la serie y de sus ídolos.