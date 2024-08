El documental de Netflix "Atleta A" narra uno de los casos de abuso sexual más graves de la historia de Estados Unidos. En el 2016, varias gimnastas del equipo nacional denunciaron al doctor Larry Nassar. Entre algunos nombres de reconocidas atletas se encuentran Jamie Dantzscher, Jeanette Antolin, McKayla Maroney, Aly Raisman, Maggie Nichols, Gabby Douglas, Simone Biles y Jordyn Wieber.

¿Cuál fue el caso de abuso sexual de Larry Nassar, que se narra en Atleta A?

Este film, en diferencia de otros, sigue la investigación comenzada por el medio The Indianapolis Star. El médico trabajó durante 29 años y abusó de las gimnastas menores de edad del equipo USA Gymnastics. El juicio duró dos años y finalizó con Nasaar sentenciado a prisión por 175 años. En el caso, se contaron alrededor de 500 víctimas de abuso. “Atleta A” de Bonni Cohen y Jon Shenk ponen en el foco de atención a los investigadores del mencionado medio de comunicación que llevaron adelante la denuncia.

De esta manera, Maggie Nichols también toma protagonismo. Ella llevó el nombre de "Atleta A", al volverse la primera víctima en acusarlo en 2015, sin recibir respuesta de las autoridades. Esto llevó a que le quitaran su puesto en el equipo de gimnasia olímpica de 2016. Sin embargo, esta acción se repitió en Aly Raisman y McKayla Maroney, quienes se volvieron "Atleta B y C". El documental fue lanzado en 2020 y aún sigue disponible en Netflix.

Otros documentales que siguen el caso

Este no es el único documental que sigue al caso. “At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal”, dirigido por Erin Lee Carr, se estrenó en 2019 y logró recompilar el relato de varias gimnastas que lo denunciaron. Por otro lado, "Simone Biles: vuelve a volar" sigue a la famosa gimnasta a lo largo de su vida. La campeona narra, entre otras cosas, su lucha en el caso y las consecuencias psicológicas que le provocaron durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Atleta A" es uno de los documentales que permite recordar el caso de abuso más grave en el equipo estadounidense de gimnasia artística. El mismo se puede encontrar en Netflix desde el 2020, y se centra en la primera atleta en denunciar a Larry Nassar. En la actualidad, Maggie Nichols no está en competencia, pero se sigue dedicando al mundo fitness. La gimnasta recuerda en sus redes sociales sus logros, a pesar de lo que tuvo que vivir.