Se filtró un video de Juan Darthés tras ser condenado por abuso sexual

Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión con régimen semiabierto por la justicia brasileña hace tan solo un mes tras encontrarlo culpable en la causa que inició Thelma Fardín en Argentina por violación. Sin embargo, ahora el actor fue visto por primera vez tras el episodio paseando por Brasil.

Fue el reconocido programa de streaming "El ejército de la mañana" quienes compartieron las primeras imágenes de la figura argentina luego de que finalmente se conociera la resolución del caso que estuvo en todos los medios nacionales.

Imagen reciente de Thelma Fardín.

Desde su ciclo en Bondi, Pepe Ochoa dio más detalles sobre el video que compartió al aire: "Me acaba de llegar un video cortito, pero quiero ampliar la información que me compartió la persona que lo envió. Está Juan Darthés en un local de electrodomésticos".

Pero eso no fue todo, ya que el conductor también reveló que Juan Darthés estaría planeando mudarse pronto: "Me cuenta la persona que me mandó el video, obviamente es alguien de confianza, que Darthés estaba hablando de una mudanza".

La opinión de Pepe Ochoa tras revelar el polémico video de Juan Darthés

En vivo, el panelista de LAM agregó sobre la posible mudanza del actor: "Es raro esto porque él está condenado y la condena no está firme. Juan Darthés estuvo en un lugar comprando electrodomésticos para toda una casa. Me parece raro que esté pidiendo cosas para mudarse o querrá esconderse...".

"Es raro lo de la mudanza. A menos que se mude dentro de Brasil... ¿Por qué querría mudarse ahora? ¿Se va a mudar cerca de donde él va a cumplir su condena efectiva?", cerró Pepe Ochoa sobre las posibilidades de Juan Darthés y su compañero sumó: "Recordemos que la Justicia ordenó que él tiene que pasar la noche en la cárcel, pero durante el día puede salir".

J.C.C