Viviana Canosa vivió un momento muy emotivo y especial junto a su hija Martina, fruto de su relación pasada con Alejandro Borensztein. Este sábado, en un templo en Capital, se llevó a cabo su Bat Mitzvá y la ceremonia estuvo colmada de emoción. Tal como lo mostró Yanina Latorre en sus historias de Instagram.

Así fue el Bat Mitzvá de Martina, la hija de Viviana Canosa: una celebración llena de significado

Viviana Canosa asistió a la ceremonia judía conocida como Bat Mitzvá de su hija Martina, la joven que tuvo con su expareja Alejandro Borensztein. Este evento fundamental dentro de la religión le otorga a la preadolescente de 12 años que ya puede asumir la responsabilidad de cumplir con los mandamientos y participar en la vida comunitaria judía.

Yanina Latorre compartió en sus historias de Instagram la intimidad del Bat Mitzvá de Martina Borensztein y el emotivo momento que vivió junto a sus padres. Este acto íntimo y cargado de sentimientos, que fue llevado a cabo en un templo de la Ciudad, marca un antes y después en la vida de la la hija de Viviana Canosa. Por esta razón, la conductora se mostró conmovida mientras acompañaba a su primogénita.

Así la muestra el posteo de Yanina, donde además deja ver qué outfit eligió Canosa para la ocasión. Se trató de un look sofisticado y en tono nude, que incluyó un pantalón palazzo, blazer largo y suéter con cuello polera. Como calzado eligió unas botas haciendo juego con las prendas.

Martina, por su parte, lució un look total white súper elegante y juvenil: blazer sastrero, mini short y remera básica blanca. El estilismo que completó el conjunto fue ideal para la ocasión ya que se inclinó por la tendencia clean, es decir cabello recogido y maquillaje suave en tonos nude.

Viviana Canosa en el Bat Mitzvá de Martina, su hija.

Hasta el momento, Viviana Canosa no compartió nada sobre la celebración en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 800 mil seguidores, y la única encargada de mostrar este momento tan íntimo y familiar fue Yanina Latorre. Sin embargo, su decisión de llevar una vida discreta y lejos de la exposición de las redes no es novedad ya que no suele compartir fotos de su hija ni mostrar sus momentos libres en familia.

Aun así, salió a la luz cómo fue el Bat Mitzvá de su hija Martina, una celebración llena de significado para Viviana Canosa y su entorno más cercano.