De Demi Moore a Selena Gómez y Pamela Anderson, los peores y mejores looks de los BAFTA

Las celebridades volvieron a vestirse de gala y recibieron uno de los premios más importantes de la industria del cine. Los Premios BAFTA 2025 se celebraron el pasado domingo 16 de febrero, en el teatro Royal Festival Hall de Londres. Demi Moore, Selena Gómez y Pamela Anderson fueron solo algunas de las actrices que llamaron la atención con un llamativo look, mientras que otros actores fueron destacados por su increíble estilo.

Premios BAFTA 2025: Los peores y mejores looks

Las alfombras rojas de los premios siempre le dan un lugar especial a la moda. Ya sea marcando la tendencia de los brillos, como los colores neutros o vestidos voluptuosos, las famosas muestran qué es lo mejor y peor para lucir en los eventos importantes. En los BAFTA 2025, Meghann Fahy y Pamela Anderson decidieron destacar con dos looks ajustados al cuerpo, con los colores tendencia que marcaron la elegancia de la sencillez. Por su parte, Tom Felton y Timothee Chálamet mostraron los opuestos en trajes, marcando nuevos cortes para los hombres.

Sin embargo, la moda no está solo en los colores que se utiliza. Saoirse Ronan, Tatiana Korsakova y Ariana Grande demostraron usar vestidos voluptuosos, para llamar la atención de las cámaras y marcar una nueva tendencia en la moda. Por un lado, la actriz le dio la importancia al chal que acompañaba su look verde agua. Por el otro, la cantante y la modelo destacaron un enorme moño en la parte inferior de sus vestidos elegantes.

Zoe Saldaña no solo se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto en la gran gala, sino que marcó la tendencia del encaje en los vestidos de lujo para los Premios BAFTA 2025. Con un look total black, y un diseño en la espalda, se llevó los reflectores y fue una de las que destacó esta tela. Mimi Keene y Cynthia Erivo la acompañaron, pero decidieron darle la importancia al diseño. Mientras que la actriz de Sex Education jugó con el volumen y los colores barrocos, la protagonista de Wicked decidió ir por un total white.

Por último, Selena Gomez, Demi Moore y Camila Cabello fueron las más llamativas de la noche, ya que se la jugaron por el look de brillos. La protagonista de La Sustancia se presentó con un look ajustado al cuerpo, con dibujos en perlas cosidas a mano. Por su lado, la actriz de Emilia Pérez lució un vestido de hombros bajos negros, y una parte superpuesta de brillos plateados. Finalmente, la cantante decidió romper con el estándar de vestido clásico, y uso una especie de red de brillos que le dio importancia a su look de seda.

Los Premios BAFTA 2025 presentaron grandes atuendos e importantes visiones de la moda para todos los fanáticos. Muchos usuarios en redes sociales destacaron a las celebridades, y apuntaron cuáles fueron sus favoritos. La industria de cine no solo pone en tendencia grandes películas, sino que le da lugar a los famosos de mostrarse en la moda.

