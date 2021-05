El as bajo la manga de los participantes de La Academia para el Pole Dance

Los famosos participantes de La Academia tienen una sola prioridad: sorprender al Jurado y brindar la mejor performance. Para eso, se rodean de los mejores en cada disciplina para armar coreografías y puestas distintas y asombrosas. Mientras ensayan el segundo ritmo, ya están pensando el cuarto que será uno por demás difícil: Pole Dance; para el que las celebrities tiene un as bajo la manga: Valentina Fernández.

"Para mi sería un honor poder ayudar a las parejas. Creo que al tener la danza y el teatro de por medio sería súper útil para el armado de las coreos en el show. Amo el Pole, no solamente como disciplina sino también la danza, la prolijidad y la interpretación de lo que se está bailando. Es un combo hermoso. Me parece súper importante que se conozca el Pole por lo estético y novedoso, pero también por el trabajo enorme que implica, y el hecho de que todo el mundo puede hacerlo, superandosé y animándose a volar", dijo.

Valentina Fernández, experta en Pole dance.

Con tan sólo 21 años, es Campeona Sudamericana y referente de esta disciplina en Argentina y el mundo. Nacida en Don Torcuato, estudió danza clásica y contemporánea y, como complemento, decidió empezar a practicar Pole Dance. A pocos meses de comenzar, se presentó en una competencia en categoría amateur que le dio la confianza para que ese mismo año, 2018, pudiera obtener tres títulos y convertirse en Campeona Argentina, Panamericana y Bonaerense.

El pole dance otra de las difíciles disciplinas de La Academia.

Además, vivió en Nueva York, donde se perfeccionó con artistas internacionales como Thayne Riley Jasperson, y tomó clases en las escuelas Body & Pole y Broadway Dance Center. También, participó de seminarios en Brasil a cargo de Natalia Tatarintseva y Guilherme Ambrosio, y de los reconocidos Anastasia Skukhtorova, Marlo Fizken, Kenneth Kao, a nivel nacional.

A pesar de su corta edad, Valentina es una de las profesoras más reconocidas de Pole, por lo que los famosos la quieren de su lado. Su método de enseñanza, al que se puede acceder desde cualquier lugar de país a través de la plataforma VAF PACK, está enfocado en todos los niveles, logrando que los principiantes ganen confianza y agilidad en el caño a poco de comenzar a entrenar.

La lesión que sufre Karina La Princesita y que complicó su presencia en La Academia

Días atrás, Karina, La Princesita debutó en la pista de La Academia y fue furor entre sus fans, sin embargo, el baile de la artista se vio comprometido por una severa lesión en uno de sus pies.

Fue la cantante quien reveló el mal momento que vivió en una charla en Los ángeles de la mañana: "Se llama Neuroma de Morton. Es como un quiste que tengo en el pie, que toca un nervio. No es una pavada", explicó sobre esta afección que la tuvo varios días sin poder ensayar.

"Te extraen líquido y no podía pisar. En los primeros días el pie era una empanada", resaltó. y reveló: "Me salió de ensayar con los zapatos, y me perdí como diez días de ensayos. No lo quise decir porque te van a decir que te victimizas, y segundo, porque por ahí te sale bien y te dicen 'se notó el pie'".

¿Llegará al Pole Dance?