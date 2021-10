El juego del calamar: por qué se llama así y en qué se inspiró su creador

Desde su debut en la pantalla de Netflix, El juego del calamar ("Squid Game", en inglés) logró posicionarse entre una de las series más vistas. Sin lugar a dudas es la serie del momento en la plataforma de streaming y muchos están esperando ya su segunda entrega.

Aunque habrá que esperar un poco ya que por el momento no es oficial que se realice una segunda temporada. Según trascendió, el éxito tomó por sorpresa a su creador, quien tendría muchas ganas de continuar la historia.



La trama de El juego del calamar se centra en 456 competidores con problemas económicos como factor en común y una muñeca con sensores en los ojos que todo lo ve abre la incógnita al momento de sortear el "jugar" entre la vida y la muerte.

De donde nace la idea de El juego del calamar

Hwang Dong-hyuk, su creador, escribió "El juego del calamar" en 2008. Inspirado en los cómics japoneses, comenzó a idear un show en el que dejaría ver su influencia por "Battle Royale", "As the Gods Will" o "Alice in Borderland", todos títulos que leía en su infancia.



El factor común de estos relatos es que en ellos había personas "económicamente desesperadas" que participaban en algún juego de supervivencia. Entonces ideó en cómo sería llevar esta trama a la realidad de Corea.



"Después de mi debut, frecuenté las tiendas de cómics, leí mucho y pensé en crear una historia de cómic. Terminé el guion en 2009, pero era desconocido en ese momento, y era muy violento, complejo, poco comercial", explicó Dong-hyuk y agregó que aunque luego lo intentó "no conseguí reunir suficiente inversión, el casting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir".

Por qué se llama El juego del calamar

Se llama "El juego del calamar" porque los jugadores deben dibujar diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo, que, en su conjunto, parecen formar un calamar.



Si un atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, se proclama a este cómo ganador del juego.