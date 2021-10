Quién es HoYeon Jung, la bella modelo que triunfa en El juego del calamar

HoYeon Jung, la bella modelo que triunfa en El juego del calamar tiene un exitoso pasado en el mundo de la moda. Su fama llegó cuando en 2012 se coronó segunda en Next Top Model de Corea. Aunque cabe destacar que el proyecto de Netflix es el primero que aborda como actriz, lo cierto es que en su país es mega famosa.

Quién es HoYeon Jung

HoYeon Jung nació en Corea del Sur en junio del 94'. Fue criada en Myeonmok-dong, un pequeño vecindario en los suburbios de Seúl.



"Pensé para mis adentros: ¿Qué debo hacer para ganarme la vida? Y pensé: Oh, soy alta, ¿por qué no intentar modelar?", dijo en alguna oportunidad a una famosa revista fashion sobre sus comienzos en la industria de la moda.







Después de castings, entrevistas y trabajar muy duro por su cuenta HoYeon Jung debutó en la Semana de la Moda de Seúl a sus 16 años. En 2012, asistió a un casting para participar en el reality show Next Top Model de Corea, donde obtuvo el segundo puesto.







Desde allí todo fue en subida y su éxito vino de inmediato. Gucci, Louis Vuitton, Fendi, Chanel son algunas de las firmas que la eligieron para sus pasarelas y son incontables las tapas que realizó de las mejores revistas del mundo.

La carrera de HoYeon Jung después de El juego del calamar

Si bien la joven es muy conocida en su país y una referente del mundo del la moda, lo cierto es que "El juego del calamar" fue su primera gran oportunidad en la actuación, y el programa que la proyectó como una figura internacional.





"En estos días, no es suficiente que las modelos solo hagan pasarelas y sesiones de fotos, tienes que hacer videos y encontrar formas de crear otro contenido, eso es lo que creo", dijo en una entrevista reciente.

Palabras que hacen creer que su camino como actriz recién se está iniciando.