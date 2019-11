El pase de factura que Bautista le hizo a Pampita en plena despedida de soltera

Días atrás, Pampita tuvo su despedida de soltera y se divirtió a lo grande con sus amigas. A días de casarse con Roberto García Moritán, la conductora contó que en pleno festejo recibió un reclamo de su hijo Bautista.

La jurado del Bailando reveló que su hijo mayor estuvo muy atento a todo lo que sucedía y que hasta la llamó por teléfono cuando ella estaba por salir al boliche. "Estábamos en la vereda con tres autos con sirenas y mi hijo me llamó y me dice ‘má, no puedo dormir eh'. ¡El de 11 me reta!", contó la top entre risas.

Aunque Bauti mostró un poco de "enojo", lo cierto es que Pampa no recibió más quejas: "Los vecinos unos genios, en mi barrio todos son un amor", finalizó al respecto.

¡La cuida!