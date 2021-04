El último mensaje de Jonatan Viale horas antes de la muerte de su padre, Mauro Viale

Hace minutos se confirmó la muerte de el periodista Mauro Viale, quien a los 73 había sido internado en el Sanatorio Los Arcos por una complicación respiratoria a causa del COVID-19. Si bien habían trasladado al periodista de terapia intensiva a una sala común, finalmente hoy falleció. Su hijo y colega, Jonatan Viale, horas previas al fallecimiento de su papá había utilizado las redes sociales para extenderle un mensaje de apoyo.

El comunicador, desde su cuenta de Instagram, compartió una foto donde se podía ver a su padre jugando con su nieto. "Mi foto preferida. Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho.", expresó Jonatan Viale tan sólo unas horas antes de que se diera a conocer la fatídica noticia de la muerte de su padre.

El último posteo de Jonatan Viale a su papá Mauro Viale.

De a cuerdo a lo que trascendió, Mauro Viale falleció esta noche tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. Había sido internado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía bilateral, aunque sus allegados informaron que el domingo ya se encontraba en una sala común.



“Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo Rolando Graña durante la edición de GPS al confirmar la triste noticia.