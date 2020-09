Elsa Serrano, la diseñadora detrás del vestido de novia de Susana Giménez y Claudia Villafañe

Elsa Serrano murió en el día de ayer de forma trágica en un incendio que tomó lugar en su domicilio del barrio de Recoleta. Su basta carrera la ha posicionado como una de las diseñadoras más reconocidas y emblemáticas del país. Asimismo, se desempeñó como vestuarista de las esposas de Galtieri y Viola. De Raúl Alfonsín, Antonio Trócoli y Raúl Borrás. Zulema Yoma, Zulemita, Amira Yoma, María Julia, Matilde Menéndez y Adelina de Viola, son otros de los famosos nombres que se suman a su exclusiva lista de clientes.

Sin embargo, dos de sus diseños cobraron especial relevancia: la italiana tuvo el privilegio de vestir a Susana Giménez y Claudia Villafañe en sus bodas.

El icónico vestido de novia de Susana Giménez by Elsa Serrano

El 5 de diciembre de 1988, Susana y Huberto se casaron por civil en Uruguay al 400. El agasajo fue en el Hotel Alvear y más de 500 personas estuvieron invitadas. Para esa ocasión Serrano se inspiró en el estilo Scarlet O´Hara de "Lo que el viento se llevó".

Se trató de un vestido en taffeta de seda natural color tiza con tres enaguas. De hecho, al ser tan impresionante, la novia se negó a lucir esa noche una diadema de brillantes porque le pareció "demasiado". Remató su look con un simple tocado de orquídeas en tono blanco.



En alguna oportunidad, Elsa confesó que fue la responsable de vestir a la Su durante doce años, incluso fuera de la pantalla. Asimismo, prestó su talento para su madre y para Mecha Sarrabayrouse, su hija.

"Para mí Roviralta era un señor.Yo iba mucho al canal. Un día Susana me dice 'me caso'. Esto sería el 20 de noviembre y yo me tenía que ir a Europa a buscar unas telas para unas árabes. Le hice el vestido y ella vino después y se lo probó para ponerle el cierre. La enagua era de encaje francés. Ese vestido creo que lo copió el país", relató Elsa en algún momento sobre cómo realizó el diseño.

Elsa también fue estrella en el casamiento de Diego y Claudia

El 7 de noviembre de 1989, Diego Maradona y Claudia Rosana Villafañe sellaron su amor. Por aquel entonces ya eran papás de Dalma -de dos años- y Giannina -de seis meses-.

“Claudia me llamó desde Nápoles un mes antes de casarse. Me contó la novedad y me dijo que quería que yo los vistiera. No sólo a ella, sino que además a las familias de ambos y al mismísimo Diego. Me aseguró que tenían ofertas de modistos italianos, pero que me querían a mí. Le pregunté cuándo llegaría a Buenos Aires y me dijo que lo harían sobre la fecha. Es decir: yo tendría que volar para Italia”, reveló Elsa Serrano a Infobae el pasado año, que se cumplieron 30 años esa importante noche.

"Nos organizamos de la siguiente manera: mis hermanas y las modistas de mi equipo estarían con la familia -hombres y mujeres-; yo atenta a todo pero con los ojos puestos sobre Claudia; y Basilio, un diseñador y sastre milanés que trabajaba para mi, atendería a Diego”, detalló la diseñadora.



“Viajé a Italia dos días después del llamado, acompañada por Guillermo Coppola. Hicimos trasbordo en Roma y llegamos a Nápoles, para alojarnos en un hotel al lado de la casa de los Maradona. Cuando llegué estaba además de Claudia, su mamá y las nenas. Todo era muy armonioso. Le tomé las medidas y me pidió: ‘Haceme lo que quieras’. Confiaron plenamente en mí. Dijeron que sí a todo lo que les proponía tanto a la novia, como a Diego”, confesó Serrano quien además explicó que el único pedido fue que el vestido sea de color blanco.

“Era un gran desafío porque el género de seda natural nunca es ‘blanco óptico’. Tenía que averiguar si podía blanquearse, Y conseguí la pieza de seda natural en blanco óptico que quería Diego para que use Claudia.", finalizó en aquel entonces.