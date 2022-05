En el día de "Star Wars", Disney reveló el tráiler de la nueva Obi-Wan Kenobi

En el día de "Star Wars" o "May the 4 th be with you" como se lo conoce popularmente, Disney Plus reveló el tráiler adelanto de la nueva serie original sobre la saga galáctica creada por George Lucas.

Se trata de Obi-Wan Kenobi, la producción que estrenará el 27 de mayo en la plataforma y que contará con el protagónico de Ewan McGregor en este rol tan relevante que marcó un antes y un después en su carrera.

Obi-Wan Kenobi comienza 10 años después de los dramáticos sucesos transcurridos en STAR WARS: LA VENGANZA DE LOS SITH, donde Obi-Wan enfrentó su derrota más grande: la corrupción y la caída de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, quien eligió el Lado Oscuro de la Fuerza convirtiéndose en el Sith Lord Darth Vader.



La serie está protagonizada por McGregor, y también marca el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader. Se unen al elenco Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

La serie dirigida por Deborah Chow estrenará con dos capítulos y luego uno por semana hasta el 22 de junio, cuando llegue su final.

¿Qué significa "May the 4 th be with you"?

Star Wars celebration o “May the 4th be with you” como se lo conoce popularmente, es la fecha en la que los fanáticos celebran a la franquicia creada en 1977. Se trata de un festejo en donde las redes sociales se llenan con recuerdo de la obra creada por el cineasta George Lucas, sus actores favoritos y personajes míticos.

“May the 4th be with you” hace referencia a una de las frases más populares de la saga: “May the force be with you” o en español “Que la fuerza te acompañe” con la que los fans popuralizaron una festejo iniciado por la cadena de cines Toronto Underground Cinema..