En medio de su aislamiento por COVID-19, la furia de Yanina Latorre

Yanina Latorre usó las redes sociales para hacer un contundente descargo en medio de su aislamiento por COVID-19, virus que su hija Lolita contrajo. La panelista de LAM continúa en cuarentena con su familia y utiliza su cuenta de Instagram para hacer catarsis. Esta vez volvió a apuntar contra los seguidores que la critican.



“¡A las que me bardean! ¡Me toco el pelo cuando hablo porque se me canta la reverenda concha! ¿Te quedó claro?”, lanzó Latorre sin vueltas, quien además contó: “Estuve hasta las seis mirando series, no es vida el encierro, no es vida”.





Pero también por otro lado, Yanina Latorre confesó que su hija se siente mucho mejor, e incluso grabaron juntas un desafío de Tik Tok.



Horas antes, Yanina le había pedido a sus followers que no le contaran las experiencias que habían tenido con el Coronavirus ya que no le hacía bien escuchar estos relatos: "Les agradezco los mensajes pero los mensajes que recibo son deprimentes".



"No me digan más esas cosas porque cada vez que me voy a dormir, estoy esperando la muerte. Estoy aterrada pensando que voy a sufrir. Si sufro, sufro. Listo. Basta de esos mails. Todo el mundo me manda síntomas", sentenció Latorre dejando expuesta su preocupación y descontento por la ola de mensajes que recibió.