Yanina Latorre y un contundente descargo sobre el Coronavirus: "Estoy aterrada"

Tras realizarse el segundo hisopado por el contacto estrecho que tuvo en el “Cantando 2020”, Lola Latorre dio positivo de COVID. Situación que significó que su familia entera entrara en cuarentena en su casa.



Frente a este panorama, Yanina Latorre hizo un fuerte descargo a través de Instagram donde pidió por favor a sus seguidores que no le mandaran más mensajes contándole sus experiencias con el virus.



"Les agradezco los mensajes pero los mensajes que recibo son deprimentes", comenzó la panelista de LAM con su contundente descargo en donde explicó que gracias a los relatos de sus followers comenzó a pasarla aún peor.

"Si Lolita es COVID positivo, ¿por qué me escriben ese sin fin de mensajes con malas noticias? ¡Si yo soy la mala noticia viviente!", exclamó eufórica. "Lo mÁs probable es que todos tengamos COVID", se lamentó luego.

"No me digan más esas cosas porque cada vez que me voy a dormir, estoy esperando la muerte. Estoy aterrada pensando que voy a sufrir. Si sufro, sufro. Listo. Basta de esos mails. Todo el mundo me manda síntomas", sentenció Latorre dejando expuesta su preocupación y descontento por la ola de mensajes que recibió.



"Bueno listo. No tengo con quiÉn hablar. Yo no voy a terapia, hago historias de Instagram", cerró Yanina Latorre con su desahogo.

¡Fuerzas a toda la familia!