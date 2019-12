Estalla una feroz interna entre las Bandana

Tras abandonar de forma oficial a Bandana en 2017, Virginia Da Cunha siguió por otro camino y decidió lanzarse como solista. En diálogo con el programa de Ulises Jaitt, “El show del espectáculo”, por AM 1300 La Salada, la blonda dio las razones por las que no volvería a ser parte del grupo.

“Siento que eso es un ciclo cumplido después de esos tres años en donde sacamos cuatro discos y fue un fenómeno increíble. Hubo un revival en donde volvimos a ser adolescentes, la gracia era esa y la vivimos. Estoy en otra etapa y mi sonido creció para otro lugar. Tengo otro propósito”, explicó Da Cunha.

Asimismo, confesó cuál será su rumbo de ahora en más: “Hacer mi propio camino y tener mi mensaje. Ese es un proyecto de banda que nació de un formato internacional donde la prioridad era el negocio y estar detrás de eso. Yo soy una persona más equilibrada que prefiere trabajar menos y no exponer tanto la calidad de mi arte o el mensaje en función de lo que se venda. Si el artista elige el camino del arte, es para respetar su esencia”.

Luego, fue un poco dura en torno al "mensaje" de las letras de Bandana: “Es más divertido, superficial… no había profundidad en las letras. No tienen esa búsqueda espiritual o cosas que no son divertidas para la gente. Estaba bien para esa edad porque en ese momento uno es más rebelde. Ahora tengo casi 40 años. Estoy sola, sin entendernos del todo. Te peleas seguido y es desgastante. Cuando echas la culpa al otro es inmadurez”.

“Te siento de una manera más espiritual”, comentó Jaitt a lo que la entrevistada sostuvo: “Sí, hay mucho trabajo interior y conexión con la naturaleza. Hay mucho de todo ese despertar en el disco".