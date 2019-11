Estanislao, el hijo de Alberto Fernández en la Marcha del Orgullo dio un gran mensaje

View this post on Instagram

P R I D E 🇦🇷🏳️‍🌈 Hoy enviamos un mensaje de amor y aceptación desde Buenos Aires pal mundo . Llegó ese día del año, el más importante, ese en el que recordamos con cariño y orgullo a todxs aquellxs que cayeron para que nosotres podamos ser libres y felices. Así mismo tiempo es un día para celebrar y festejar de estar orgulloxs de ser quienes somos pero también un día de reclamos, hemos avanzado mucho como sociedad y vamos por muy buen camino, pero hasta que la discriminación, la violencia, el odio y la impunidad contra nosotrxs dejen de existir, el reclamo sigue. Gracias @zonafalgbt por la invitación, la buena onda y el cariño que me dieron hoy 💕