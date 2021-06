Ester Expósito y Rauw Alejandro estarían saliendo: pistas de la relación a escondidas de Alejandro Speitzer

Algunas semanas atrás, resonaba con fuerza un rumor sobre la ruptura de Ester Expósito y Alejandro Speitzer, quienes se conocieron en el set de Élite. Ahora, al parecer la actriz española estaría dándole una nueva chance al amor. ¿Con quién? Ni más ni menos que con el cantante urbano de origen mexicano, Rauw Alejandro, quien hace un tiempo también fue asociado amorosamente a la catalana Rosalía.



El perfil @Drinkcesa explicó en un hilo de Twitter que probablemente Ester esté comenzando una relación con el artista: fechas y videos avalarían la teoría de una relación secreta entre los exitosos chicos. El motivo por el que estarían ocultando su amor es ni más ni menos porque ella cortó con Speitzer hace relativamente poco. Lo que no se sabe es si Rauw fue el motivo, el "tercero en discordia" o simplemente Ester lo conoció luego de haberle puesto punto final a su relación con el actor.



Por lo pronto, en un video que se viralizó, Rauw Alejandro aseguró estar “perdido” en alguna parte de Europa, en una misteriosa ubicación. Los fans no tardaron en encontrar su ubicación, pues el cantante compartió una foto e inmediatamente los seguidores notaron que se encontraba en el parque El retiro, ubicado en Madrid, lugar donde reside Expósito.

Ester Expósito y Rauw Alejandro ocultarían su amor por Alejandro Speitzer.

Además, Ester Expósito y Rauw Alejandro empezaron a compartir videos de una fiesta al mismo tiempo en un lugar que suponen podría ser el mismo: en las grabaciones del músico urbano se puede escuchar la voz de la actriz. La evidencia más solida ocurrió en ese encuentro, ya que los seguidores de Expósito aseguraron que una de sus amigas que estaba presente esa noche compartió una imagen grupal en donde estaban ambos dos, pero inmediatamente eliminó la historia.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer, cuando aún eran novios.

En cuanto a la relación de Ester Expósito y Alejandro Speitzer, la revista TVNotas consultó a una amiga de la ex pareja que se mantuvo de forma anónima y confirmó la ruptura. Según se supo, acabaron en muy malos términos, pues el actor de Oscuro deseo no logró consolidar ningún proyecto debido a su forma de ser, además de que Speitzer, no apoyaba económicamente y tampoco ayudó en las dinámicas del departamento que compartían juntos en España.



A todo esto, Ester y Alejandro Speitzer se han dejado de seguir en las redes sociales; situación que avivó aún más la confirmación de la ruptura y el inminente blanqueo de la actriz de Élite con el cantante mexicano. De ser así, ¿qué dirá Alejandro Speitzer?