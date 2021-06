Las señales de alejamiento entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer

Estes Expósito y Alejandro Speitzer ya no estarían juntos y las pruebas de ellos son más que contundentes.

La joven pareja de actores y fan de las redes sociales, ya no comparte ni publicaciones ni historias juntos; y hace unos días fueron a un evento cada uno por su lado y evadiendo a los fotógrafos.

Indignada, Ester Expósito tomó las redes para hablar de los rumores con un comunicado bastante confuso en el que se refiere en pasado a su relación. “Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos. Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no”, dice el texto que compartió en stories y que reaviva los rumores.

La "desmentida" de Ester Expósito y Alejandro Speitzer en redes sociales.

Por su parte, Alejandro Speitzer agradeció en una story las muestras de apoyo por parte de la actriz española. "Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar, Ester”, escribió.

En medio de estas versiones, desde la cuenta Canti.ok revelaron que uno de los motivos de la ruptura habría sido la fama de "mantenido" del actor, quien no aportaría dinero a la convivencia.

A pesar de estas versiones, tanto Ester Expósito como Alejandro Speitzer estarían transitando en buenos términos la separación que ya sería un hecho.

La historia de amor que nació en el set

El amor entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer nació mientras rodaban Élite. ¿La celestina? Danna Paola, señalada el año pasado como la tercerca en discordia entre Tini y Sebastián Yatra. La actriz mexicana, también parte del cast de la serie de Netflix, decidí unirlos después de la buena química que percibió entre ambos en el set. ¡Y no se equivocó!

Ester Expósito y Alejandro Speitzer vivieron un intenso romance a los ojos de sus seguidores.

Ya en pareja y asentados, los actores volvieron a compartir set en la mini serie Alguien tiene que morir, del mexicano Manolo Caro creador de La Casa de las Flores.

Un romance que comenzó tras bambalinas y termina en el ojo de todos.