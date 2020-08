Pampita apuntó contra Nicole por hablar de su vida sexual cuando estaba con Cubero

Luego de vencer al Coronavirus, Nicole Neumann volvió a la conducción de "Las 10 de Nicole" y en su último programa el invitado para entrevistar fue nada mas ni nada menos que su compañero en "Nosotros a la Mañana" el "Pollo" Alvarez con quien habló de temas sexuales. Ante la pregunta de con qué frecuencia tiene sexo con su esposa, ella recordó cuántas veces lo hacía por semana con su exmarido, Fabián Cubero y esto llegó a los oídos de Pampita quien se mostró indignada por los comentarios de la rubia.

Durante la entrevista, Alvarez admitió que tiene relaciones con su mujer tres veces por semana y preguntó ¿está bien no?, al toque, Nicole retrucó: "Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada" y el tema fluyó en "Pampita On Line". Luego de haberla defendido tras contagiarse, ahora Pampita se mostró totalmente en contra de los dichos de la modelo.

“¿Qué dirá Cubero, no? El tiene una nueva pareja hace bastante. No importa cuántas veces lo hicieron, el tema es que se siga hablando de algo de antes. Todo el tiempo hay un comentario de un lado y del otro. Ahora Cubero y Mica están en silencio, bastante prolijitos. La cautelar es de los dos lados", dijo.

Por su parte uno de sus panelistas, aseguró Nicole al fin y al cabo “había dejado bien parado” a su ex y la conductora respondió: “Sí, pero la levantan de vuelta en todos los portales y acá estamos otra vez hablando de vuelta de Nicole, Cubero y cuántas veces lo hacían por semana. Es alimentar que sigamos hablando del tema".

Finalmente le dejó un consejo a Micaela Viciconte, actual pareja de "Poroto": "No contestes Mica, ni pises el palito. No respondas sino es un ida y vuelta que no para más".