Guillermina Valdes se refirió a los rumores de embarazo y crisis con Marcelo Tinelli

En las últimas horas comenzó a circular una fuerte versión que aseguraba que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés estaban separados. Asimismo, otro rumor sostiene que la pareja estaría esperando un hijo.

Previo a entrar a la gala de CARAS por sus 27 años, la modelo y empresaria se tomó lugar para responder algunas preguntas de los colegas. En diálogo con Involucrados habló sobre el supuesto embarazo. Si bien aclaró que no está esperando un hijo, no descartó que en un futuro junto a MT agranden la familia: "Por ahora no", dijo.

La actriz también habló de la supuesta separación con su pareja. "Es mentira. Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay una crisis o algo, decís bueno me hago cargo pero cuando no hay nada de nada...", explicó.