Revelan un audio de García Moritán antes de conocer a Pampita

La emoción sigue a flor de piel y este lunes Pampita revivió parte de su historia de amor con Roberto García Moritán, después de la gran boda.

La modelo conoció al empresario por Oriana Monateli, una amiga en común que la celestina de esta pareja. La mujer fue quien "les hizo gancho" y estableció el contacto entre ellos.

Pero la conexión se dio gracias que Robert envió un especial mensaje a Oriana pidiéndole este contacto. “Ori, ¿cómo andás? Divague total, pero se me ocurrió que puedo ser un gran candidato para Carolina, tu amiga. Imagino que le deben estar rompiendo las bolas con esto, pero es una idea que comparto con vos. Te mando un beso grande”, fue el audio que el flamante marido le envió a su amiga y que en Pampita Online reprodujeron por primera vez.

Lo cierto es que, después de escucharlo al aire, la mismísima Oriana leyó el mensaje que le envió a él una vez que conoció a Pampita. "Hoy salís con Caro y sé que sos un gran hombre, pero mi amiga es de las mejores que conozco. Además de ser una bomba es noble, generosa, buena amiga y no le gusta la mentira, así que sea cual sea la intención que tengas decile, pero no le mientas", le dijo ella ante la mirada emocionada de la modelo que le dijo: “¡Ori, me presentaste al hombre de mi vida!”.