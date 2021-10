\"House of the Dragon\": presentaron el primer teaser de la precuela de \"Game of Thrones\"

La ansiedad por la llegada de "House of the Dragon" es palpable y más aún luego de que HBO revelara el teaser tráiler con el que mostró cómo será la espera precuela de "Game of Thrones".

La nueva producción pertenece a parte del universo creado en los libros por George R.R. Martin y llegará a la plataforma HBO Max en 2022. Basado en "Fuego y Sangre" del aclamado autor, la serie, que tiene lugar 200 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" cuenta la historia de la Casa Targaryen.



“Los sueños no nos convirtieron en reyes… los dragones sí”, se escucha al final del video de un minuto que fue dado a conocer por la plataforma de streaming. En el adelanto podemos ver las primeras imágenes oficiales de la serie que incluye en su elenco a Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryenk, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.



El teaser además reveló a otros miembros del elenco como Wil Johnson ("Walking Dead") como Ser Vaemond Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon; Savannah Steyn como Lady Laena Velayron y Theo Nate como Ser Laenor Velaryon.

De qué trata House of the Dragon, la precuela de Game Of Thrones

Basada en el libro Fuego y sangre, de George R.R. Martin, House of the Dragon se centrará en la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I.



Los actores que conforman el elenco principal de la serie ya fueron presentados por HBO junto a una breve descripción de sus personajes:

-Emma D’Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre Valyria y jinete de dragones.

-Matt Smith será el Príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón.



-Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon, un linaje Valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Él es el más afamado aventurero náutico de la historia de Poniente.