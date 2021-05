Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, se lanza como modelo: comenzó un curso de modelaje

Con un basto recorrido en el mundo de modelaje, Nicole Neumann empezó su carrera a los 12 años y hoy en día es una de las modelos más importantes de la Argentina. Por el mismo camino estaría dispuesta a transitar su hija, Indiana Cubero, quien a los 13 años ya sueña con ser tapa de revistas.

La joven, fruto de la relación de la top con Fabián Cubero, se anotó en un curso en el escuela de Anamá Ferreyra. "Arrancó de manera presencial, pero ahora con las restricciones son de manera virtual. Por zoom", le confesó Nicole Neumann a PrimiciasYa.

Ante la consulta a la conductora y modelo, aseguró: "Siiiii, me lo pidió ella. Lo está haciendo con una amiga del colegio", cuenta orgullosa Nicole y agrega: "Conozco a Anamá y a Taina, su hija, y yo le confié a mi hija a ellas".



Recordemos que hace poco en una entrevista, Nicole Neumann había manifestado que no le gustaría que sus hijas siguieran sus pasos. “¡Ay, no, no, no! Ni loca quiero que sea modelo. Quiero que viva cada etapa a su debido tiempo. Como mamá las veo muy chiquitas", dijo en ese entonces aunque al parecer los deseos de Indiana Cubero fueron más allá.

Según trascendió, una amiga de Nicole le confesó que su hija "quiere ser modelo como la mamá". Esas palabras fueron mágicas, y en el olvido quedaron aquellas declaraciones y Neumann arregló todo para que el deseo de Indiana Cubero pueda volverse una realidad.

Y por supuesto que bajo el cuidado y la observación que cualquier adolescente requiere. "Le gusta aprender a caminar con tacos, maquillarse y todas esas cosas ...", finalizó Nicole sobre el prometedor futuro de Indiana Cubero en el mundo de las pasarelas.